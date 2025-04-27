ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ في الحر؟.. لن تتوقع

كتب – سيد متولي

يفضل كثيرون تناول فاكهة البطيخ، خاصة في الطقس الحار وارتفاع درجات الحرارة، إذ أنه يمنح الجسم فوائد عديدة، بعيدا عن الترطيب.

وكشف موقع "تايمز أوف إنديا"، فوائد تناول البطيخ في الطقس الحار، وتتمثل في:

يعزز القلب

البطيخ غني بالليكوبين، وهو مضاد للأكسدة ومفيد لجهازك القلبي الوعائي، حيث يساعد على تقليل الالتهابات وخفض الكوليسترول.

يحسن الهضم

البطيخ غني الألياف، ما يساعد على تحسين صحة الهضم، كما أنه يساعد على الوقاية من الإمساك.

غني بالفيتامينات

البطيخ غني بالفيتامينات الأساسية، مثل فيتامين C الذي يقوي المناعة، وفيتامين A الذي يساعد في الحفاظ على صحة البشرة والعينين.

ينظف الكلى

البطيخ غني بالبوتاسيوم، ما يساعد على طرد السموم من الجسم ويدعم وظائف الكلى الصحية، كما أنه مدر طبيعي للبول، ما يقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

يبرد الجسم ويحارب العطش

البطيخ يحتوي على الماء، لذا فهو وجبة خفيفة صيفية مثالية، للتغلب على الحر.

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