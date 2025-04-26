3 علامات خفية تنذر بالإصابة بسرطان البروستاتا.. لا تتجاهلها

كتب- أحمد الضبع:

سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال، ورغم أن أعراضه في المراحل المبكرة قد تكون خفية أو غير واضحة، إلا أن هناك بعض العلامات التحذيرية التي يمكن أن تشير إلى وجود مشكلة صحية خطيرة.

وأكد الدكتور محمد السيد، أستاذ الأورام في جامعة المنصورة، على أهمية التعرف المبكر على أعراض سرطان البروستاتا، مشيرًا إلى أن هناك علامات قد تظهر على المريض دون أن يدرك أنها تشير إلى الإصابة بالسرطان.

وأشار "السيد" في تصريحات لـ"مصراوي"، إلى أنّ سرطان البروستاتا هو أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال، وغالبًا ما يتم تشخيصه في مراحل متأخرة بسبب عدم وضوح الأعراض في البداية، توجد بعض العلامات الخفية التي قد تكون مؤشرًا على الإصابة بالمرض، والتي يجب على الرجال الانتباه لها وعدم تجاهلها.

التغيرات في التبول

وأوضح أن التغيرات في عادات التبول هي إحدى العلامات الأكثر شيوعًا التي قد تدل على مشاكل في البروستاتا، ومن بين هذه التغيرات، تكرار التبول، خاصة في الليل، والشعور بعدم القدرة على تفريغ المثانة بالكامل، وفي بعض الحالات، قد يعاني المريض من ألم أو حرقان أثناء التبول، وهي أعراض قد تترافق مع السرطان في حال وجود تورم في البروستاتا.

الألم في منطقة الحوض أو أسفل الظهر

وأضاف أن الألم المستمر في منطقة الحوض أو أسفل الظهر يمكن أن يكون من العلامات التحذيرية الأخرى، خصوصًا إذا كان غير مبرر أو مستمر لفترة طويلة، وقد يكون هذا الألم نتيجة لضغط السرطان على الأنسجة والأعصاب المحيطة بالبروستاتا.

التغيرات المفاجئة

وتابع: "إذا لاحظ الرجل صعوبة في الحفاظ على الانتصاب أو ضعفًا ملحوظًا في الأداء الجنسي، فقد يكون ذلك إشارة إلى وجود مشكلة في البروستاتا".

وأضاف أن هذه التغيرات الجنسية قد تحدث بسبب تأثير السرطان على الأعصاب المرتبطة بالوظيفة الجنسية.

أهمية الكشف المبكر

وشدد على أهمية الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا، خاصة للرجال الذين تتجاوز أعمارهم 50 عامًا أو الذين لديهم تاريخ عائلي من الإصابة بهذا المرض، مؤكدًا أن الفحص الدوري يمكن أن يساعد في اكتشاف السرطان في مراحله المبكرة، ما يسهم في زيادة فرص العلاج والشفاء.

ونصح الرجال بضرورة متابعة أي تغييرات في صحتهم أو ظهور أي من الأعراض المذكورة، والتوجه فورًا إلى الطبيب المختص لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من سلامتهم.

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