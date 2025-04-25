كيف يؤثر الاكتئاب والقلق على القلب؟.. انقذ حياتك

كتبت: رودينا ضوه

بدأ الاهتمام بالصحة النفسية يزداد بشكل ملحوظ، بعد أن أثبتت الأبحاث أنها لا تقل أهمية عن الصحة الجسدية، إذ أن التوتر المستمر والقلق والاكتئاب، يمكن أن يؤثر سلبًا على القلب.

وفقًا لموقع onewelbeck إليك العلاقة بين الصحة النفسية وصحة القلب.

حالات الصحة النفسية الشائعة

يشعر الجميع بالقلق والتوتر من حين لآخر، ولكن استمرار هذه المشاعر لفترات طويلة قد يشير إلى وجود مشكلة صحية نفسية كامنة، تشمل الحالات الشائعة ما يلي:

الاكتئاب: شعور بانخفاض المزاج يدوم طويلًا، ويؤثر على حياتك اليومية، ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالأزمة القلبية.

اضطرابات القلق: شعور بالقلق أو الخوف الشديد أو المستمر لفترة طويلة، وقد يؤدي إلى مشاكل في النوم أو نوبات هلع، ويمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالأزمة القلبية وارتفاع ضغط الدم.

اضطرابات الشخصية: مجموعة من مشاكل الصحة النفسية، حيث تسبب لك مواقفك ومعتقداتك وسلوكياتك مشاكل مستمرة في حياتك، ويشمل ذلك جنون العظمة، واضطراب الشخصية الحدي، واضطراب الوسواس القهري.

الاضطراب ثنائي القطب: فترات من التقلبات المزاجية الشديدة من الهوس والاكتئاب والتي يمكن أن تحدث مع أعراض ذهانية.

عوامل خطر أخرى لأمراض القلب

تميل عوامل مثل النظام الغذائي غير الصحي، وقلة ممارسة الرياضة، والتدخين، إلى أن تكون أكثر شيوعًا لدى من يعانون من مشاكل في الصحة النفسية، ومع ذلك، تظهر أدلة جديدة على أن مشاكل الصحة النفسية تؤثر أيضًا على القلب من خلال تغيير المسارات البيولوجية المباشرة.

يمكن أن يؤدي الاكتئاب والقلق لفترات طويلة إلى زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم، بالإضافة إلى تغيرات في بعض الهرمونات مثل الكورتيزول، ومع مرور الوقت، قد تتسبب هذه التأثيرات في تراكم الكالسيوم في الشرايين التاجية "الشرايين التي تغذي القلب بالدم"، مما يؤدي إلى أمراض أيضية وأمراض القلب.

مخاطر مشكلات القلب

قد تغير بعض مشكلات القلب مجرى الحياة، مثل النوبة القلبية، أو تشخيص قصور القلب، أو الحاجة إلى جهاز تنظيم ضربات القلب "يسمى مزيل الرجفان القابل للزرع" للحماية من تغيرات نظم القلب المهددة للحياة، ولذلك، قد تسبب إحدى هذه الحالات اضطرابات نفسية، مثل الاكتئاب أو القلق بعض الأدوية المستخدمة لعلاج اضطرابات الصحة العقلية "وخاصة الأدوية المستخدمة للوقاية من الذهان"، كما يمكن أن تؤدي إلى السمنة ومرض السكري والنوبات القلبية والرجفان الأذيني "عدم انتظام ضربات القلب".

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