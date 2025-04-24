سبب وفاة الإعلامي صبحي عطري..8 أعراض تدل على الذبحة الصدرية

كتبت- شيماء مرسي

رحل المذيع السوري الشاب صبحي عطري عن عالمنا، إثر إصابته بذبحة صدرية مفاجئة عن عمر يناهز 48 عاما.

وفي هذا الصدد، إليكم أعراض وأسباب الذبحة الصدرية، بحسب ما كشف موقع "mayoclinic".

أسباب الذبحة الصدرية

تحدث الذبحة الصدرية بسبب انخفاض تدفق الدم إلى عضلة القلب، حيث يحمل الدم الأكسجين الذي تحتاج إليه عضلة القلب للبقاء على قيد الحياة.

وعندما لا تحصل عضلة القلب على كمية كافية من الأكسجين، فإن هذا يسبب حالة تسمى الإقفار.

ويعد السبب الأكثر شيوعا لنقص تدفق الدم إلى عضلة القلب مرض الشريان التاجي (CAD).

وقد تضيق شرايين القلب، والتي تسمى الشرايين التاجية، بسبب ترسبات دهنية تسمى اللويحات، وتسمى هذه الحالة بتصلب الشرايين.

أعراض الذبحة الصدرية

الإحساس بالحرقان في الصدر.

الشعور بالامتلاء.

ألم الذراع أو الرقبة أو الفك أو الكتف أو الظهر.

الدوخة.

الإرهاق.

الغثيان.

ضيق النفس.

التعرق.

عوامل الخطر

-التقدم في العمر، حيث تكون الذبحة أكثر شيوعا بين البالغين من العمر 60 عاما فأكثر.

-وجود تاريخ عائلي مرضي في العائلة للإصابة بأمراض القلب.

-التدخين يضر بالجدران الداخلية للشرايين ويسبب تجمع ترسبات الكوليسترول ومنع تدفق الدم.

-يزيد مرض السكري خطورة الإصابة بمرض الشريان التاجي.

يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تضرر الشرايين مع مرور الوقت عن طريق تسريع تصلب الشرايين.

-يمكن لارتفاع مستوى الكوليسترول الضار، وهو البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) في الدم أن يؤدي إلى تضييق الشرايين ويسبب الإصابة بالذبحة والنوبة القلبية.

-عدم ممارسة ما يكفي من التمارين الرياضية.

-السمنة وزيادة الوزن.

طرق الوقاية

الامتناع عن التدخين.

اتباع نظام غذائي صحي.

ممارسة الرياضة بانتظام.

الحفاظ على وزن صحي.

علاج الحالات الصحية المتعلقة بمرض القلب.

الحد من التوتر.

الحرص على النوم من 7 إلى 9 ساعات يوميا.

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