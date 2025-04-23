أسباب ظهور الكدمات الزرقاء على الجسم فجأة.. اعرف السر

كتبت: نورهان ربيع

في كثير من الأحيان، يتفاجأ البعض، خاصة النساء، بظهور كدمات زرقاء في مختلف أنحاء الجسم بلا سبب واضح، ما يثير الحيرة والقلق. يعتقد البعض أنها قد تكون بسبب الحسد أو نوع من أنواع السحر، لكن الحقيقة ليست كذلك.

فقد ثبت علميًا أن لهذه الظاهرة أسبابًا طبية وعلمية سنوضحها في السطور التالية، وفقًا لما نشره موقع medicalnewstoday:

1- الأدوية والمكملات الغذائية

تقلل أدوية مثل مضادات التخثر، ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)، والكورتيكوستيرويدات من قدرة الدم على التجلط، وقد يؤدي ذلك إلى تسرب الدم من الأوعية الدموية وتراكمه تحت الجلد.

2- اضطراب نزيف أو تخثر الدم

يمكن أن تسبب اضطرابات النزيف الكامنة، مثل الهيموفيليا (وهي حالة وراثية نادرة)، أو نقص الصفيحات الدموية، أو نقص العامل الخامس، ظهور كدمات.

3- العدوى

تسمم الدم هو عدوى تُسبب تراكم السموم في الدم أو الأنسجة، وقد يصاب المصابون به بمجموعة من بقع الدم الصغيرة، تشبه وخزات الإبر في الجلد (نمشات)، أو بقع أرجوانية (فرفرية)، وقد تتزايد هذه البقع وتلتحم لتشكل كدمات أكبر إذا لم تعالج.

4- نقص الفيتامينات

يؤثر سوء التغذية سلبًا على الصحة، وقد يُسهم نقص الفيتامينات مثل فيتامين ج وفيتامين ك في ظهور كدمات عشوائية.

يعد فيتامين ج ضروريًا لإنتاج الكولاجين، ويعزز جهاز المناعة، ويحافظ على نشاط مضادات الأكسدة، كما أنه يقضي على الجذور الحرة الضارة التي قد تؤدي إلى تدهور الأنسجة وظهور كدمات.

5- أمراض الكبد أو الكلى

عندما يتعرض الكبد لضرر، يتوقف عن إنتاج البروتينات اللازمة لتخثر الدم، على سبيل المثال، ينتج تليف الكبد عن تلف مستمر طويل الأمد، ومن أعراضه سهولة ظهور الكدمات.

أسباب أخرى

قد تؤدي علاجات السرطان، مثل العلاج الكيميائي والعلاج الموجه، إلى ظهور كدمات أيضًا. ويرجع ذلك إلى انخفاض عدد الصفائح الدموية في الدم، كما أنها من أعراض سرطان الدم الشائعة، إذ تصيب عادة الظهر والساقين واليدين.

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