يعاني منه كريم فهمي وياسمين عبدالعزيز.. ما هو "ADHD"؟

كتب – سيد متولي

أكد الفنان كريم فهمي، معاناته من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، مضيفا أن النجمة ياسمين عبدالعزيز، لديها نفس الأعراض.

وقال كريم فهمي، خلال ظهوره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، إنه يعاني من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD).

وأضاف: "ممكن لو حضرتك بتكلميني في حاجة، غصب عني ممكن دماغي تروح حتة تانية، وياسمين عبد العزيز، برضه عندها فرط حركة رهيب، مبنعرفش نركز غير في اللي بنحبه، لو بنعمل حاجة بنحبها بنعملها على أكمل وجه".

لكن ماذا نعرف عن اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، المعروف بـ"ADHD"؟

اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD) هو اضطراب في الصحة العقلية يمكن أن يسبب مستويات أعلى من المعدل الطبيعي من السلوكيات المفرطة النشاط والاندفاعية، قد يواجه الأشخاص المصابون باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أيضًا صعوبة في تركيز انتباههم على مهمة واحدة أو الجلوس لفترات طويلة من الزمن، بحسب موقع هيلث لاين.

يمكن أن يعاني كل من البالغين والأطفال من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD

هناك مجموعة واسعة من السلوكيات المرتبطة باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD، أكثرها شيوعًا ما يلي:

تواجه مشكلة في التركيز.

تشتت الانتباه بسهولة.

تواجه صعوبة في الجلوس.

مقاطعة الناس أثناء حديثهم.

أنواع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD

غافل في الغالب

كما يوحي الاسم، يعاني الأشخاص المصابون بهذا النوع من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD من صعوبة بالغة في التركيز وإنهاء المهام واتباع التعليمات.

يعتقد الخبراء أيضًا أن العديد من الأطفال المصابين بنوع عدم الانتباه من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه قد لا يتلقون التشخيص المناسب، هذا النوع هو الأكثر شيوعًا بين الفتيات المصابات باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

الاندفاع المفرط في الغالب

يُظهر الأشخاص المصابون بهذا النوع من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه سلوكًا مفرط النشاط ومندفعًا في المقام الأول، يمكن أن يشمل ذلك التململ ومقاطعة الأشخاص أثناء حديثهم.

على الرغم من أن عدم الانتباه لا يشكل مصدر قلق أقل مع هذا النوع من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، إلا أن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في الغالب قد يجدون صعوبة في التركيز على المهام.

الجمع بين فرط النشاط والاندفاع والنوع الغافل

هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، يُظهر الأشخاص المصابون بهذا النوع المشترك من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه أعراضًا غائبة عن الانتباه وفرط النشاط، وتشمل هذه عدم القدرة على الانتباه، والميل نحو الاندفاع، ومستويات أعلى من المعتاد من النشاط والطاقة.

ما الذي يسبب اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD؟

على الرغم من انتشار اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط ADHD، لا يزال الأطباء والباحثون غير متأكدين من أسباب هذه الحالة، يُعتقد أن له أصولًا عصبية، قد تلعب الوراثة دورًا أيضًا.

تشير الأبحاث إلى أن انخفاض الدوبامين هو أحد عوامل اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، الدوبامين مادة كيميائية في الدماغ تساعد في نقل الإشارات من عصب إلى آخر، يلعب دورًا في إثارة الاستجابات والحركات العاطفية.

وتشير أبحاث أخرى إلى وجود اختلاف هيكلي في الدماغ، تشير النتائج إلى أن الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لديهم حجم أقل من المادة الرمادية، تشمل المادة الرمادية مناطق الدماغ التي تساعد في:

التحكم فى النفس

اتخاذ القرار

السيطرة على العضلات

اختبار وتشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD

لا يوجد اختبار واحد يمكنه معرفة ما إذا كنت أنت أو طفلك مصابًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD، سلطت دراسة حديثة الضوء على فوائد اختبار جديد لتشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لدى البالغين، لكن العديد من الأطباء يعتقدون أن تشخيص اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه لا يمكن إجراؤه بناءً على اختبار واحد.

لإجراء التشخيص، سيقيم طبيبك أي أعراض عانيت منها أنت أو طفلك خلال الأشهر الستة الماضية، ومن المحتمل أن يقوم طبيبك بجمع معلومات من المعلمين أو أفراد الأسرة وقد يستخدم قوائم المراجعة ومقاييس التصنيف لمراجعة الأعراض، سيجرون أيضًا فحصًا جسديًا للتحقق من وجود مشاكل صحية أخرى.

إذا كنت تشك في أنك أو طفلك مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فتحدث إلى طبيبك بشأن الحصول على تقييم، بالنسبة لطفلك، يمكنك أيضًا التحدث إلى مسؤولي المدرسة، تقوم المدارس بانتظام بتقييم الأطفال بحثًا عن المشكلات التي قد تؤثر على أدائهم التعليمي.

للتقييم، قدم لطبيبك ملاحظات عنك أو عن سلوك طفلك، إذا اشتبه في اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فقد يحيلك أنت أو طفلك إلى أخصائي اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، اعتمادًا على التشخيص، قد يقترح أيضًا تحديد موعد مع طبيب نفسي أو طبيب أعصاب.

Nermeen

Nermeen Mohamed

علاج فرط الحركة ADHD

يشمل علاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD عادةً العلاجات السلوكية أو الأدوية أو كليهما.

وتشمل أنواع العلاج العلاج النفسي أو العلاج بالكلام، مع العلاج بالكلام، ستناقش أنت أو طفلك كيف يؤثر اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه على حياتك وطرق مساعدتك في إدارته.

نوع العلاج الآخر هو العلاج السلوكي، يمكن أن يساعدك هذا العلاج أنت أو طفلك في تعلم كيفية مراقبة سلوكك وإدارته.

يمكن أن يكون الدواء مفيدًا جدًا أيضًا عندما تكون مصابًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، تم تصميم أدوية ADHD للتأثير على المواد الكيميائية في الدماغ بطريقة تمكنك من التحكم بشكل أفضل في دوافعك وأفعالك.

دواء فرط الحركة ADHD

النوعان الرئيسيان من الأدوية المستخدمة لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD هما المنشطات وغير المنبهات.

منبهات الجهاز العصبي المركزي (CNS) هي الأدوية الأكثر شيوعًا التي يتم وصفها لعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، تعمل هذه الأدوية عن طريق زيادة كميات الدوبامين والنورادرينالين الكيميائيتين في الدماغ.

من أمثلة هذه الأدوية ميثيلفينيديت (ريتالين) والمنشطات القائمة على الأمفيتامين (أديرال).

إذا لم تعمل المنشطات بشكل جيد لك أو لطفلك ، أو إذا تسببت في آثار جانبية مزعجة، فقد يقترح طبيبك دواءً غير منبه، تعمل بعض الأدوية غير المنشطة عن طريق زيادة مستويات إفراز في الدماغ، تشمل هذه الأدوية أتوموكسيتين (ستراتيرا) وبعض مضادات الاكتئاب مثل بوبروبيون (ويلبوترين).

العلاجات الطبيعية لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD

بالإضافة إلى - أو بدلاً من - الأدوية، تم اقتراح العديد من العلاجات للمساعدة في تحسين أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD.

قد يساعدك اتباع نمط حياة صحي أنت أو طفلك في إدارة أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بما يلي:

تناول نظامًا غذائيًا صحيًا ومتوازنًا.

احصل على 60 دقيقة على الأقل من النشاط البدني يوميًا.

الحصول على قسط وافر من النوم.

الحد من الوقت اليومي للشاشة من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والتلفزيون.

أظهرت الدراسات أيضًا أن اليوجا حل فعال، وقضاء الوقت في الهواء الطلق يمكن أن يساعد في تهدئة العقول المفرطة النشاط وقد يخفف من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

التأمل اليقظ هو خيار آخر، أظهرت الأبحاث التي أجريت على البالغين والمراهقين أن للتأمل آثارًا إيجابية على عمليات الانتباه والتفكير، وكذلك على القلق والاكتئاب.

كما أن تجنب بعض المواد المسببة للحساسية والمضافات الغذائية أيضًا طرقًا محتملة للمساعدة في تقليل أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

نصائح للتعامل مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه ADHD

إذا كنت أنت أو طفلك مصابًا باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فقد يكون من المفيد اتباع جدول زمني متسق مع هيكل وتوقعات منتظمة، بالنسبة للبالغين، يعد استخدام القوائم والاحتفاظ بالتقويم وضبط التذكيرات طرقًا جيدة لمساعدتك في التنظيم والبقاء منظمًا.

بالنسبة للأطفال، قد يكون من المفيد التركيز على تدوين الواجبات المنزلية والاحتفاظ بالعناصر اليومية، مثل الألعاب وحقائب الظهر، في الأماكن المخصصة.

يمكن أن يساعدك تعلم المزيد عن الاضطراب بشكل عام على تعلم كيفية التعامل معه، تقدم منظمات مثل الأطفال والبالغين الذين يعانون من اضطراب نقص الانتباه أو جمعية اضطراب نقص الانتباه ADHD نصائح للإدارة بالإضافة إلى أحدث الأبحاث.

ويمكن لطبيبك تقديم المزيد من الإرشادات حول طرق إدارة أعراض اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط لديك، فيما يلي بعض النصائح لمساعدة طفلك المصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في إدارة المهام والأنشطة اليومية، بدءًا من الاستعداد للمدرسة في الصباح وحتى التقدم للالتحاق بالجامعة.

بالنسبة للأطفال والبالغين، يمكن أن يكون لـ فرط الحركة غير المعالج تأثير خطير على حياتك، يمكن أن يؤثر على المدرسة والعمل والعلاقات، العلاج مهم لتقليل آثار الحالة.

ولكن لا يزال من المهم أن تضع في اعتبارك أن العديد من الأشخاص المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه يتمتعون بحياة مرضية وناجحة، حتى أن البعض يروج لفوائد هذه الحالة.

إذا كنت تعتقد أنك أو طفلك مصاب باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، فيجب أن تكون خطوتك الأولى هي التحدث مع طبيبك، يمكنه المساعدة في تحديد ما إذا كان اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عاملًا لك أو لطفلك، يمكن لطبيبك أن يساعدك في وضع خطة علاجية لمساعدتك في إدارة الأعراض والعيش بشكل جيد مع اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط.