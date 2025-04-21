بعد خضوعه لعملية جراحية.. ما هو مرض أمح الدولي مشجع الأهلي؟

كتب- أحمد الضبع:

أثارت الحالة الصحية للمشجع الأهلاوي الشهير أمح الدولي خلال الساعات الماضية، تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب خضوعه لعملية جراحية دقيقة في العمود الفقري، نتيجة تعرضه لكسر في هذا الجزء الحيوي من جسمه، وفقًا لما كشفه شقيقه ميمو الدولي عبر حسابه على "إنستجرام".

أمح الدولي يجري عملية جراحية دقيقة في العمود الفقري

العملية التي وصفها شقيقه بأنها "أصعب عملية هتتعمل في ضهره"، أثارت قلقًا كبيرًا بين محبي أمح، الذين دعوا له بالشفاء العاجل.

وبعد ساعات طمأن ميمو الدولي الجمهور على حالة شقيقه أمح الصحية وكتب عبر ستوري إنستجرام: "أمح عمل العملية بس دخل عناية مركزة وبإذن الله اطمن وهطمن كل الناس بكرة".

ما هو كسر العمود الفقري؟

يطلق على كسر العمود الفقري مصطلح "كسر الظهر"، وهو عبارة عن انكسار في واحدة أو أكثر من الفقرات، وعددها 33 فقرة، تشكل العمود الفقري وتعمل على حماية الحبل الشوكي، ورغم أن هذه الإصابة قد تكون مثيرة للقلق، إلا أنها لا تعني بالضرورة وجود ضرر في النخاع الشوكي نفسه، بحسب موقع "هيلث لاين" الطبي.

ويعتمد علاج كسر العمود الفقري وفترة التعافي على حدة الإصابة ومكانها، ففي بعض الحالات الطفيفة، قد يلتئم الكسر من تلقاء نفسه خلال أسابيع، بينما قد تستدعي الحالات الأكثر خطورة تدخلًا جراحيًا وفترة أطول من العلاج والتأهيل.



أسباب كسر العمود الفقري

السقوط العنيف هو السبب الأكثر شيوعًا لكسر العمود الفقري، كما أن الحوادث المرورية أو التصادمات الرياضية قد تؤدي أيضًا إلى هذه الإصابة.

لكن ليست الإصابات الخارجية وحدها المسؤولة، فهناك أسباب طبية يمكن أن تؤدي إلى ضعف الفقرات وزيادة خطر الكسور، من أبرزها هشاشة العظام والأورام الفقرية والعدوى البكتيرية أو الفطرية في الفقرات وسوء التغذية وضعف المناعة والسمنة.



أعراض كسر العمود الفقري

العلامة الأكثر شيوعًا لكسر العمود الفقري هي الألم الشديد في موقع الإصابة، ويزداد سوءًا عند الحركة، وفي بعض الحالات، قد يؤدي الكسر إلى الضغط على الأعصاب أو الحبل الشوكي، ما ينتج عنه أعراض إضافية مثل تنميل أو وخز في الذراعين أو الساقين وضعف العضلات وصعوبة في التحكم بالمثانة أو الأمعاء.

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