بعد الفسيخ والرنجة.. 6 مشروبات تطهر وتزيل السموم من جسمك

كتبت- أسماء مرسي:

الفسيخ والرنجة من الأكلات التقليدية المحببة لدى الكثيرين، خاصة عند الاحتفال بعيد شم النسيم، ومع ذلك، يشعر البعض بعد بالتعب وعدم الراحة.

وهناك مجموعة من المشروبات الطبيعية التي تساعد على تحسين الهضم وطرد السموم من الجسم بعد هذه الأكلات، وفقا لموقع "health" و"ndtv".

ماء الكمون

يعمل ماء الكمون على تحسين عملية الهضم بكفاءة عالية، بالإضافة إلى قدرته على تعزيز عملية الأيض، ما يساعد الجسم على استعادة نشاطه وحيويته بعد تناول الأطعمة الدسمة.

ماء الليمون والعسل

يُعرف الليمون بغناه بمضادات الأكسدة القوية التي تؤدي دورا حيويا في تخليص الجسم من السموم والجذور الحرة الضارة.

وعند إضافة ملعقة من العسل الطبيعي، يصبح هذا المشروب ليس فقط فعالا في تنقية الجسم، بل أيضا مهدئا للحلق.

ماء القرفة

تمتلك القرفة قدرة مذهلة على تعزيز عملية حرق الدهون في الجسم، هذا يجعله خيارا مثاليا للمساعدة في التخلص من السموم المتراكمة وتحسين التمثيل الغذائي بعد الوجبات الغنية.

بذور الشيا وماء الليمون

بذور الشيا مصدرا غنيا بالعناصر الغذائية الهامة مثل البروتين والكالسيوم والأوميجا 3، بالإضافة إلى احتوائها على كميات وفيرة من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم.

وعند دمجها مع فوائد الليمون الغني بفيتامين سي، يتحول هذا المشروب إلى خيار ممتاز لتنظيف الجسم وتعزيز صحته العامة بشكل شامل.

عصير القرع

من المشروبات التي تنظف فضلات المعدة والأمعاء، ما يجعله مفيدا لصحة الجهاز الهضمي بعد تناول وجبة دسمة.

ماء الزنجبيل والليمون

يُعرف الزنجبيل بخصائصه المساعدة على الهضم وتخفيف الحموضة، بالإضافة إلى قدرته الفعالة على طرد السموم من الجسم.

وعند مزجه مع الليمون المنعش، يتضاعف تأثيره المنظف والمهدئ، ليمنح الجسم شعورا بالراحة والانتعاش بعد تناول أكلات شم النسيم الشهية.

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