كيف تؤثر الموجات الصوتية على دهون الجسم؟

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة كيوتو أن الموجات الصوتية قادرة على التأثير في سلوك الخلايا، وامتد هذا التأثير ليشمل عملية نمو الدهون.

ففي إحدى التجارب، لوحظ أن تعريض الخلايا لترددات صوتية شائعة الاستخدام، مثل نغمة الـ 440 هرتز، أحدث تغييرات ملحوظة في نشاطها الجيني، كما أدى إلى انخفاض في تكوين الخلايا الدهنية بنسبة تقارب 15%.

ويمثل هذا الاكتشاف نقطة تحول واعدة تفتح آفاقا لعلاجات مستقبلية مبتكرة، فمن خلال تعميق فهمنا لكيفية تأثير الأصوات المحيطة بنا، بدءا من الألحان الموسيقية ووصولا إلى ضجيج الشوارع، على وظائف الجسم الحيوية بشكل خفي، قد يمهد هذا الطريق في نهاية المطاف لتطوير استراتيجيات جديدة في مجالات مثل إدارة الوزن أو تسريع التئام الجروح، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

وعلى الرغم من أن النتائج التي توصل إليها الباحثون في جامعة كيوتو لا تزال في مراحلها الأولى، وتُختبر فقط في مزارع الخلايا، إلا أنها تشير إلى إمكانية استخدام الصوت يوماً ما لتوجيه سلوك الخلايا في أمور مثل: التئام الجروح، أو الصحة الأيضية، دون الحاجة إلى أدوية أو جراحة.

ويجري الجسم محادثات لا يمكننا سماعها. وعلى المستوى الخلوي، تُحدث الموجات الصوتية ردود فعل جسدية قد تُحدث نقلة نوعية في إدارة الوزن.

وفي تجاربهم قام فريق البحث ببناء نظام خاص لتشغيل أصوات مختلفة مباشرةً في أطباق تحتوي على خلايا عضلية للفئران.

واستخدموا صفيحة اهتزازية مصنوعة من بلاستيك متخصص لتوليد 3 أنواع من الأصوات: نغمة بتردد 440 هرتز (نغمة "لا" على البيانو)، ونغمة عالية النبرة بتردد 14 كيلو هرتز (عند الحد الأعلى للسمع البشري)، وضوضاء بيضاء (مثل السكون).

وكان ضغط الصوت حوالي 100 باسكال، وهو ضغط مشابه لما قد تتعرض له الخلايا في أعماق الجسم أثناء الأنشطة الطبيعية.

وبعد ساعتين فقط من التعرض للصوت، أظهرت الخلايا تغيرات في 42 جيناً.

وعندما استمر الصوت لمدة 24 ساعة، أظهر 145 جيناً تغيراً في النشاط. واستجابت بعض الجينات بسرعة ثم عادت إلى طبيعتها، بينما بقيت جينات أخرى متغيرة لساعات.

وقد وجد البحث أن التعرض المستمر للصوت قلل من نمو الخلايا الدهنية بنسبة 15% في تجاربهم.

وشبّه الباحثون هذا التأثير باستشعار الخلايا للموجات الصوتية جسدياً، كما لو كانت تسمع من خلال التحفيز الميكانيكي.

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