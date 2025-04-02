ماذا يحدث لمعدتك عند الإفراط في تناول الترمس؟

الترمس من البقوليات الغنية بالبروتين والألياف، ولكن الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى بعض المشاكل في المعدة والجهاز الهضمي بشكل عام.

اضطرابات الجهاز الهضمي

الدكتور أحمد صلاح يقول، يحتوي الترمس على نسبة عالية من الألياف، والتي قد تسبب الغازات والانتفاخ، خاصةً إذا لم يكن الجهاز الهضمي معتادًا على كميات كبيرة من الألياف.

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية، قد يؤدي الإفراط في تناول الترمس إلى عسر الهضم والشعور بالثقل في المعدة.

قد يشعر بعض الأشخاص بآلام في المعدة أو تقلصات بعد تناول كميات كبيرة من الترمس.

تسمم الترمس

وتابع من خلال تصريحاته لـ"مصراوي"، يحتوي الترمس على مادة سامة تسمى قلويدات الكينوليزيدين، والتي يمكن أن تسبب التسمم إذا تم تناول الترمس بكميات كبيرة أو إذا لم يتم تحضيره بشكل صحيح.

أعراض التسمم تشمل

آلام المعدة، والقيء، والإسهال، والدوخة، والارتباك، وفي الحالات الشديدة، قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز العصبي.

حساسية الترمس

وأشار إلى أن قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه الترمس، وتتراوح الأعراض من خفيفة إلى شديدة، وتشمل: طفح جلدي، وحكة، وتورم، وصعوبة في التنفس.

وأختتم صلاح:" تناول الترمس بكميات معتدلة، تأكد من نقع الترمس وسلقه جيدًا قبل تناوله للتخلص من المواد السامة.

اشرب كميات كافية من الماء لتجنب الإمساك، إذا كنت تعاني من حساسية تجاه البقوليات، فتوخى الحذر عند تناول الترمس".

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