5 أسباب تدفعك لتناول موزة واحدة يوميًا.. هذا ما تفعله بجسمك

كتب – سيد متولي

ارتفاع ضغط الدم من المشكلات الصحية الخفية التي تُسبب أضرارا طويلة الأمد إذا تم تجاهلها، فهو لا يظهر أعراضا، وبحلول الوقت الذي تُدرك فيه أنه مشكلة، قد تكون قد بدأت بالفعل في التعامل مع عواقبها.

وبحسب موقع تايمز أوف إنديا، يُوصي الأطباء الآن بشدة مرضى ارتفاع ضغط الدم بتناول موزة واحدة على الأقل يوميا.

ووجدت دراسة جديدة نُشرت في المجلة الأمريكية لعلم وظائف الأعضاء - فسيولوجيا الكلى، أن محاكاة تناول كميات كبيرة من البوتاسيوم أدت إلى زيادة في البول، وزيادة في الصوديوم، وانخفاض كبير في ضغط الدم، حتى عند اقترانها بتناول كميات كبيرة من الصوديوم، وهذا يُلفت انتباهنا إلى الموز، وهو مصدر غني بالبوتاسيوم.

فيما يلي خمسة أسباب قوية مدعومة علميًا توضح لماذا يجب تناول موزة واحدة يوميًا؟.

غني بالبوتاسيوم

الموز غني بالبوتاسيوم، تحتوي موزة متوسطة الحجم على حوالي 400-450 ملج من البوتاسيوم، أي ما يعادل 10% تقريبًا من احتياجاتك اليومية.

ما أهمية هذا لضغط الدم؟

يساعد البوتاسيوم على موازنة الآثار السلبية للصوديوم (الملح) في الجسم، يستهلك معظمنا كميات ملح أكثر بكثير مما ينبغي، وذلك بفضل الأطعمة المصنعة والوجبات الخفيفة ووجبات المطاعم، يُجبر الصوديوم الجسم على الاحتفاظ بالماء، ما يزيد من حجم الدم، وهذا ما يرفع ضغط الدم.

من ناحية أخرى، يساعد البوتاسيوم كليتيك على التخلص من الصوديوم الزائد عبر البول، لذا، كلما زاد البوتاسيوم، قلّ الصوديوم، وانخفض ضغط الدم.

الموز غني بالألياف القابلة للذوبان والتي تعتبر مفيدة للقلب

لا يقتصر الموز على البوتاسيوم فحسب، بل يُعدّ أيضًا مصدرًا رائعًا للألياف القابلة للذوبان، والتي تلعب دورًا حيويًا في تنظيم ضغط الدم.

تساعد الألياف القابلة للذوبان في الموز على خفض كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (الكوليسترول "الضار").

انخفاض الكوليسترول يعني تراكمًا أقل للبلاك في الشرايين، كما أن نوع الألياف الموجودة في الموز يُبطئ عملية الهضم قليلًا،مما يساعد على الحفاظ على مستويات ثابتة من السكر في الدم والأنسولين - وهو أمر مهم، لأن داء السكري وارتفاع ضغط الدم غالبًا ما يترافقان مع بعضهما البعض.

الموز مصدر طبيعي للمغنيسيوم

يحتوي الموز على كمية مناسبة من المغنيسيوم، وهو معدن معروف بمساعدته على استرخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم.

يعمل المغنيسيوم على دعم توتر الأوعية الدموية (مدى تصلبها أو ارتخائها)، وتقليل الالتهابات في جدرانها، والمساعدة في تنظيم ضربات القلب ووظائف الأعصاب.

يعاني الكثير من مرضى ارتفاع ضغط الدم من نقص المغنيسيوم دون علمهم، خاصةً إذا كانوا يعانون من التوتر أو لا يتبعون نظامًا غذائيًا متكاملًا.

موزة واحدة يوميًا لن توفر لك الجرعة الكاملة من المغنيسيوم، لكنها بداية رائعة - خاصةً عند تناولها مع الخضراوات الورقية والبذور والحبوب الكاملة. كما يساعدك المغنيسيوم على النوم بشكل أفضل والتحكم في التوتر - وهما عاملان يؤثران بشكل مباشر على ضغط الدم.

يساعد على تقليل احتباس الماء والانتفاخ

إذا شعرتَ يومًا بثقل أو انتفاخ، خاصةً حول ساقيك وكاحليك، فقد يكون ذلك بسبب احتباس الماء، وهو أمرٌ شائعٌ لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

يساعد الموز على تقليل الانتفاخ واحتباس السوائل بطريقتين، فالبوتاسيوم يُخرج الصوديوم الزائد، كما أن محتواه الطبيعي من السكر يُعطي تأثيرًا مُدرًا للبول خفيفًا، ما يُشجع كليتيك على التخلص من الماء الزائد، هذا مُفيدٌ للأشخاص الذين يتناولون أدوية ضغط الدم، مثل مُدرات البول، والتي قد تُؤدي إلى استنزاف البوتاسيوم مع مرور الوقت، يُعوض الموز ما فقده الجسم بشكل طبيعي، دون الحاجة إلى مُكملات غذائية.

هل الموز يحتوي على نسبة عالية من السكر؟

يحتوي الموز على سكر طبيعي، ولكنه غني بالألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة، ما يعني أن جسمك يهضمه ببطء أكثر من السكر المُصنّع.

ما لم ينصحك طبيبك بتجنبه لأسباب محددة، فإن تناول موزة واحدة يوميًا آمن ومفيد، حتى لمن يراقبون استهلاكهم للسكر، اختر الموز الأخضر قليلًا أو الناضج حديثًا إذا كنت ترغب في تأثير أقل على نسبة السكر في الدم، فهو يحتوي على نشا مقاوم أكثر وسكر أقل من الموز الناضج جدًا.

الأطباء الذين يوصون بالموز لعلاج ضغط الدم ليسوا مجرد خرافات شعبية، بل يدعمهم علمٌ راسخ.

من البوتاسيوم إلى المغنيسيوم إلى الألياف، تدعم كل قضمة قلبك وجهازك الوعائي بطرق فعالة، أحيانًا، تكون أفضل العلاجات الصحية هي أبسطها.

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