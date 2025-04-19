7 علامات صباحية قد تنذر بسرطان المريء.. لا تتجاهلها

كتبت- نرمين ضيف الله

قد تظهر بعض الأعراض البسيطة في الصباح وتبدو غير مقلقة، إلا أنها قد تشكل إنذارًا مبكرًا للإصابة بـسرطان المريء، بحسب ما أوضح موقع "مايو كلينك" الطبي.

وفيما يلي أبرز العلامات التي يجب الانتباه لها، خاصة إذا كانت مستمرة أو تتزايد مع الوقت:

صعوبة في البلع (عسر البلع)

خاصة عندما يبدأ تدريجيًا ويزداد مع الوقت.

ألم أو حرقة في الصدر

ممكن تتشابه مع حرقة المعدة، لكنها تكون مستمرة.

سعال مزمن أو بحة في الصوت خصوصًا في الصباح.

فقدان الوزن بدون سبب واضح لذا إذا لاحظت أنك تخسر الوزن دون محاولة توجه للطبيب.

شعور بالاختناق أثناء الأكل وكأن الأكل "واقف في المعدة".

ارتجاع حامضي مزمن

إذا استمر لفترة طويلة بدون تحسن.

رائحة فم كريهة أو طعم مر في الفم خصوصًا الصبح.

لذا إذا استمرت هذه الأعراض بشكل مستمر أو تزداد، من الأفضل الذهاب لطبيب متخصص.

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