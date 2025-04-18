يدمر القولون.. مشروب شهير "عدو" لقلبك ولضغط الدم

كتبت- أسماء مرسي:

الشاي من أكثر المشروبات استهلاكا حول العالم، ويحظى بشعبية كبيرة لما له من مذاق مميز وفوائد صحية عند تناوله باعتدال، ولكن، على النقيض الآخر، يشكل الإفراط في تناوله خطرا على صحة القلب والجهاز الهضمي وضغط الدم، بالإضافة إلى مخاطر أخرى، وفقا لموقع "health".

تأثير الإفراط في الشاي على القلب

يحتوي الشاي، وخاصة الأنواع الداكنة منه، على نسبة عالية من الكافيين، وهو منبه قوي للجهاز العصبي المركزي.

عند تناوله بكميات كبيرة، يمكن للكافيين أن يحفز عضلة القلب بشكل مفرط، ما يؤدي إلى الشعور بالخفقان وزيادة ملحوظة في معدل ضربات القلب، هذا بدوره يشكل خطرا خاصة بالنسبة للأفراد الذين يعانون بالفعل من مشكلات أو حالات قلبية، حيث يمكن أن يزيد من الضغط على القلب ويؤدي إلى تفاقم الأعراض.

الشاي والقولون العصبي

يمكن للاستهلاك المفرط للشاي أن يؤدي إلى تفاقم أعراض القولون العصبي المزعجة، مثل اضطرابات المعدة والشعور بالانتفاخ وعدم الراحة.

وفي بعض الحالات، يمكن أن يسبب استهلاكه الإصابة الإمساك، ما يزيد من معاناة مرضى القولون.

تأثير الشاي على ضغط الدم

بالإضافة إلى تأثيره على القلب، يمكن أن يؤثر الكافيين الموجود في الشاي أيضا على ضغط الدم، يؤدي تناول كميات كبيرة منه إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، خاصة أولئك الذين لا يستهلكون الكافيين بانتظام أو لديهم حساسية تجاهه.

مخاطر أخرى للإفراط اليومي في تناول الشاي:

الأرق.

القلق والتوتر.

بقع وتآكل الأسنان.

اختلال التوازن الغذائي.

يعيق امتصاص الحديد.

هشاشة العظام.

آلام المفاصل.

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