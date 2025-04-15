ما المرض الذي يعاني منه دونالد ترامب؟.. احذر هذه الأعراض

ما المرض الذي يعاني منه دونالد ترامب؟.. احذر هذه ا

كتبت- شيماء مرسي

أظهر الفحص الطبي الذي خضع له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إصابته "بالتهاب الرتوج".

وفي هذا الصدد يستعرض "مصراوي" أسباب وأعراض وعلاج التهاب الرتوج، وفق ما كشف موقع "mayoclinic".

ماهو التهاب الرتوج؟

هو التهاب في جيوب داخل جدار الأمعاء الغليظة، ويطلق عليه أيضا الجيب المنتفخ غير المنتظم في جدار القولون الرتج، وعادة ما يكون شائعا خاصة بعد سن الخمسين.

الأسباب

تتطور الرتوج تدريجيا بمرور الوقت في جدران القولون، وتكون أكثر شيوعا بين البالغين الأكبر سنًا.

ويمكن أن يؤدي الضغط في القولون الذي يسبب التشنجات أو الإجهاد إلى تكوين رتج حيث يكون جدار القولون ضعيفا.

ويمكن أن يحدث هذا نتيجة مرض بكتيري أو تضرر في أنسجة الرتوج.

الأعراض

ألم أسفل الصدر.

الألم في الجزء السفلي الأيسر من البطن.

الغثيان.

الحمى.

الألم عند لمس البطن.

تغيرات في البراز، بما في هذا الإسهال المفاجئ أو الإمساك.

العلاج

عادة ما يعالج التهاب الرَّتج الخفيف بالراحة وتغيير النظام الغذائي وتناول المضادات الحيوية.

وقد يحتاج التهاب الرّتج الحاد إلى علاج بالمضادات الحيوية في المستشفى، وفي كثير من الأحيان يحتاج المريض إلى إجراء جراحة.

عوامل الخطر

السمنة.

التدخين.

اتباع نظام غذائي من الأطعمة منخفضة الألياف.

اتباع نظام غذائي غني باللحوم الحمراء.

قلة ممارسة الرياضة.

انخفاض مستويات فيتامين D.

تناول أدوية محددة مثل الستيرويدات والعقاقير أفيونية المفعول ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs)، مثل الآيبوبروفين (Advil وMotrin IB وغيرهما) ونابروكسين الصوديوم (Aleve)

طرق الوقاية

ممارسة الرياضة بانتظام.

اتباع نظام غذائي غني بالألياف.

تقليل تناول اللحوم الحمراء والحلوى.

الحفاظ على وزن صحي.

الإكثار من شرب السوائل.

الإقلاع عن التدخين.

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