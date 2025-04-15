بمكونات من مطبخك.. مشروب فعال لحرق الدهون وخسارة الوزن

بمكونات من مطبخك.. مشروب فعال لحرق الدهون وخسارة ا

كتبت- أسماء مرسي:

يبحث الكثير من الأشخاص عن طرق طبيعية لتعزيز الصحة وإنقاص الوزن، وهناك مشروب بسيط بمكون واحد متوفر في معظم المنازل "الماء مع بذور الشيا".

وفقا لموقع "onlymyhealth"، إليك فوائد شرب ماء بذور الشيا لإنقاص الوزن:

غني بالألياف

بذور الشيا غنية بكمية وفيرة من الألياف الغذائية، والتي تستغرق وقتا أطول في الهضم، ما يمنحك شعورا بالشبع والامتلاء لفترة أطول بعد تناولها.

هذه الخاصية تؤدي دورا مهما في الحد من الشهية والرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية، وبالتالي التخلص من الوزن الزائد.

البروتين

تتميز بذور الشيا بمحتواها العالي من البروتين، ما يمنحك شعورا بالشبع والامتلاء لأطول فترة ممكنة، وهذا بدروه يساعد على كبح الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة السكرية والدهنية، وبالتالي، حرق المزيد من الدهون.

لتحقيق أقصي استفادة من القيمة الغذائية لبذور الشيا، يعتبر إعداد "ماء بذور الشيا" خيارا بسيطا وفعالا، هذه الطريقة تتيح لجسمك امتصاص العناصر الغذائية بسهولة أكبر.

طريقة التحضير:

وضع ملعقة كبيرة من بذور الشيا وكوبا واحدا من الماء.

ثم إضافة ملعقة بذور الشيا في الكوب المملوء بالماء.

تحريك المزيج جيدًا لضمان توزيع البذور بالتساوي في الماء ومنع تكتلها.

اترك المزيج لبضع دقائق، خلال هذا الوقت، ستبدأ بذور الشيا في امتصاص الماء والانتفاخ.

اوبذلك، يصبح هذا المشروب جاهزا للتناول.

فوائد صحية أخرى لـ مشروب ماء بذور الشيا:

تعزيز صحة القلب

بذور الشيا غنية بمضادات الأكسدة القوية التي تساعد في الحماية من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أنها تسهم في خفض ضغط الدم المرتفع وتحسين مستويات السكر في الدم.

دعم صحة العظام

بفضل احتوائه على معادن أساسية لصحة العظام مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور، والتي تعمل معًا للحفاظ على قوة وكثافة العظام.

ترطيب الجسم

تتميز هذه البذور بقدرتها العالية على امتصاص الماء، لذا، وبالتالي، الحفاظ على رطوبة جسمك ومنع الجفاف.

تحسين صحة الجلد

بفضل محتواه الغذائي وخصائصه المرطبة، بذور الشيا غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تعمل على تحسين حالات الجلد الالتهابية، مثل الضرر الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية وحب الشباب.

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