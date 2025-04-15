تناول هذه الأطعمة.. نظام عذائي يخفض الكوليسترول المرتفع في 7 أيام

كتب – سيد متولي

يمكن لمرضى ارتفاع الكوليسترول الذين قد يحتاجون إلى أدوية الستاتينات الاستفادة من نظام غذائي مصمم لخفض مستويات الكوليسترول لديهم بشكل طبيعي.

وبحسب صحيفة إكسبريس، ابتكر أطباء القلب في جمعية القلب البريطانية نظامًا غذائيًا لمدة سبعة أيام يهدف إلى خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة، وبالتالي تقليل الحاجة إلى أدوية الستاتينات.

والستاتينات، التي يصفها الأطباء، تخفض مستويات الكوليسترول "الضار" بفعالية،مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، أما الكوليسترول فهو مادة دهنية موجودة في الدم والخلايا، ورغم أهميته لوظائف الجسم الطبيعية، إلا أن ارتفاع مستوياته قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وابتكر متخصصو جمعية القلب البريطانية خطة وجبات لمدة سبعة أيام غنية بالأطعمة الخارقة، تهدف إلى معالجة الكوليسترول، مع وصفات متكاملة، تقترح الجمعية: "جرّب هذه الخطة الغذائية لمدة سبعة أيام، أو استخدمها كدليل لمساعدتك في إدارة الكوليسترول لديك مع الاستمتاع بوجبات ووجبات خفيفة لذيذة ومغذية."

أهم ما يميز خريطة الطريق الغذائية هذه:

متوسط 2000 سعرة حرارية في اليوم

على الأقل 5 حصص يوميًا

منخفض الدهون المشبعة

مصدر رائع للألياف

تناول الملح منخفضًا

جرعتك اليومية من الستانولات النباتية لخفض الكوليسترول

يزخر هذا النظام الغذائي بإسترات الستانول النباتية، وهي مادة خافضة للكوليسترول موجودة طبيعيًا في منتجات مثل المكسرات والبذور والزيوت النباتية، خاصةً عند دمجها في نظام غذائي متنوع ومتوازن.

اليوم الأول

تتضمن وجبة الإفطار مزيجًا من زبدة الجوز والموز فوق الخبز المحمص، وتتكون من شريحتين من الخبز الكامل مع ملعقتين كبيرتين من زبدة الفول السوداني (أو نوع آخر) من زبدة الجوز وشريحة من الموز، مع زجاجة من مشروب زبادي التوت.

عند وقت الغداء، ستجد في القائمة طبقًا شهيًا من البطاطس المقلية مع التونة والذرة الحلوة؛ يمكنك تحضيره باستخدام بطاطس مخبوزة كبيرة الحجم مغطاة بعلبة صغيرة من التونة المصفاة من الماء والممزوجة بثلاث ملاعق كبيرة من الذرة الحلوة والبصل الأخضر وملعقة من المايونيز الخفيف وقليل من عصير الليمون وقشره، بالإضافة إلى رشة من الفلفل الأسود، كل ذلك مصحوبًا بسلطة طازجة.

يتكون العشاء من خضراوات متوسطية مشوية، يتطلب هذا الطبق حفنة من الطماطم، ونصف بصلة حمراء، ونصف فلفل أحمر وأخضر، ونصف كوسة، ونصف باذنجان صغير، وثومًا حسب الرغبة، جميعها مفرومة ومشوية مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

اليوم الثاني

ابدأ يومك مع وجبة إفطار من الفاكهة والمكسرات والشوفان: سلطة فواكه، و1 تفاحة، و1 شريحة من البطيخ الشمام، مغطاة بـ 150 جرام من الزبادي العادي قليل الدسم، و4 ملاعق كبيرة من الشوفان المحمص، و30 جرام من المكسرات المختلطة.

الغداء عبارة عن حساء العدس: قم بإعداد حصة واحدة من حساء العدس مع البروكلي المتبل بالبهارات، ثم قدمها مع لفافة كبيرة من القمح الكامل.

العشاء عبارة عن امزج 120 جرامًا من لحم البقر قليل الدهن، و٥٠ جرامًا من الشعير، وجزرة مقطعة إلى شرائح، ونصف شريحة من الكراث، وبصلة صغيرة مقطعة إلى شرائح، وثومًا مهروسًا حسب الرغبة، وفلفلًا أسود، وكمية كافية من مرق اللحم قليل الملح في طبق صغير مقاوم للحرارة.

اليوم الثالث

وجبة الإفطار عبارة عن وعاء من رقائق نخالة الموز: استمتع بـ 6 ملاعق كبيرة من رقائق النخالة مع حليب نصف دسم وشريحة موزة واحدة، بالإضافة إلى ذلك، استمتع بعبوة واحدة من زبادي بنكهة الفراولة.

تتكون وجبة الغداء من معكرونة الدجاج وسلطة الذرة الحلوة: يتم تحضير السلطة باستخدام 200 جرام من المعكرونة المطبوخة من القمح الكامل، وصدر دجاج صغير مطبوخ بدون جلد (مقطع)، وطماطم مفرومة، ونصف بصلة حمراء مقطعة إلى شرائح رفيعة، و3 ملاعق كبيرة من الذرة الحلوة.

العشاء عبارة عن طبق مقلي من التوفو/الكوورن، مع الخضار والكاجو.

اليوم الرابع



وجبة الإفطار عبارة عن وعاء شوفان: حصة واحدة من الشوفان المنقوع طوال الليل.



الغداء عبارة عن شريحتين سميكتين من الخبز المحمص المصنوع من القمح الكامل، مدهونتان بالثوم ومزينتان بشريحتين من الطماطم، وعلبة سردين وزنها 120 جرام في زيت الزيتون (مصفاة)، ونصف بصلة حمراء مقطعة إلى شرائح، وقشر ليمونة، ، مع رشة من ملعقتين كبيرتين من الزيت من العلبة، بالإضافة إلى حبة واحدة من الحمضيات.



العشاء عبارة عن فلفل حار نباتي: اقلي نصف بصلة مقطعة إلى شرائح، ونصف فلفل أحمر وأخضر مفروم، وثوم مهروس، وفلفل حار مفروم ناعمًا حسب الرغبة في ملعقة كبيرة من الزيت النباتي حتى يلين، أضيفي 150 جرامًا من اللحم المفروم الخالي من اللحوم، واطهيها جيدًا.



أضف نصف علبة كبيرة من الفاصوليا الحمراء في الماء (مصفّاة)، ونصف علبة من الطماطم المفرومة، وملعقة كبيرة من معجون الطماطم، و200 مل من مرق الخضار قليل الملح، اترك المزيج على نار هادئة حتى يتماسك، ثم قدّمه مع 200 جرام من الأرز البني المطبوخ.



اليوم الخامس



تتكون وجبة الإفطار من بيضة مسلوقة مع أفوكادو على خبز محمص.



الغداء عبارة عن لفائف حمص وشمندر وجزر وفلفل.



العشاء عبارة عن سمك وبطاطا مقلية تقليدية.



قدّمي قطع البطاطس والسمك مع ثلاث ملاعق كبيرة من البازلاء، وللحلوى، استمتعي بحفنتين من التوت في كوب مع 150 جرامًا من الزبادي العادي قليل الدسم، ومزينتين بملعقة صغيرة من المكسرات المختلطة.



اليوم السادس



وجبة الإفطار عبارة عن وعاء من العصيدة مصنوع من 4 ملاعق كبيرة من الشوفان و275 مل من الحليب قليل الدسم مع حفنتين من التوت الأزرق وملعقتين كبيرتين من اللوز المفروم.



الغداء بيتزا نباتية سهلة التحضير.



العشاء عبارة عن فطيرة سمك شهية.



اليوم السابع



في الإفطار، تناول البيض والفاصوليا على الخبز المحمص المكون من بيضة مخفوقة ونصف علبة كبيرة من الفاصوليا المخبوزة قليلة السكر والملح.



عند وقت الغداء، استمتع بسلطة مكونة من ربع خيارة مفرومة، ونصف فلفل أخضر مفروم، و2 طماطم مفرومة، ونصف بصلة حمراء مقطعة إلى شرائح رفيعة، و50 جرام من جبن الفيتا قليل الدسم، وكلها ممزوجة بملعقة كبيرة من زيت الزيتون.



العشاء طبق دجاج مشوي يحتوي على ثلاث شرائح من صدور الدجاج المشوية منزوعة الجلد، وثلاث حبات بطاطس مشوية لذيذة مطبوخة في زيت نباتي.



مشروبات



تذكرنا جمعية القلب البريطانية بـ "الحفاظ على رطوبة الجسم، اشرب من ستة إلى ثمانية أكواب يوميًا، الماء، ومشروبات الأعشاب والفواكه غير المحلاة، والشاي/القهوة مع حليب قليل الدسم، والمشروبات الخالية من السكر".



أشياء يجب مراعاتها



عند التفكير في الوجبات الخفيفة أو إجراء أي تغييرات في نظامك الغذائي، خاصةً إذا كانت لديك احتياجات غذائية خاصة، يُنصح باستشارة طبيب للتأكد من ملاءمة هذه الخطة الغذائية لحالتك.



رغم عدم وجود حل شامل، وتفاوت أهداف كل شخص، تُوضح هذه الخطة نهجًا واحدًا للالتزام بالإرشادات الغذائية لإدارة الكوليسترول، تتضمن هذه الخطة أطعمة غنية بالستانولات النباتية، وبالتالي فهي غير مناسبة للنساء الحوامل أو المرضعات.



صُممت هذه الخطة الغذائية لتلبية احتياجات المرأة العادية، وتُقدم لمحة عن وجبات ووجبات خفيفة تكفي أسبوعًا كاملًا، لا يُنصح بالالتزام بها على المدى الطويل، إذا كنتِ بحاجة إلى إرشادات أكثر تخصيصًا، فاستشر طبيبكا يمكنه تقديم المشورة أو إحالتكِ إلى أخصائي تغذية مُعتمد.

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