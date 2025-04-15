تظهر في عينيك.. علامات مبكرة قد تكشف إصابتك بالخرف

كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة أوتاجو في نيوزيلندا عن إمكانية استخدام فحص العين في المستقبل للكشف عن العلامات المبكرة للخرف، وذلك قبل ظهور أعراض فقدان الذاكرة بوقت طويل.

العين نافذة على الدماغ

أوضحت الدكتورة آشلي باريت-يونج، أستاذة علم النفس والباحثة الرئيسية في الدراسة، أن شبكية العين، وهي الطبقة الحساسة للضوء في الجزء الخلفي من العين، تمثل جزءًا من الجهاز العصبي المركزي وترتبط بشكل مباشر بالدماغ، ونتيجة لهذا الارتباط، يمكن للتغيرات التي تطرأ على شبكية العين أن تعكس ما يحدث داخل الدماغ، مثل العلامات الأولية لأمراض مثل ألزهايمر، وفقا لموقع "Money Control".

الأوعية الدموية الدقيقة في العين.. مؤشرات مبكرة للتلف

أشارت الدراسة إلى أن الأوعية الدموية الصغيرة الموجودة في العين تحمل مؤشرات مهمة تدل على التلف المبكر الذي يمكن أن يرتبط بالخرف.

ولوحظ أن الأشخاص الذين يعانون من علامات شيخوخة الدماغ يميلون إلى امتلاك شرايين أكثر ضيقًا وأوردة أكثر اتساعًا في العين.

فحص العين

فحص العين يمكن أن يصبح أداة قيمة للكشف المبكر عن الخرف، فإن فحوصات الشبكية تتميز بالسرعة، وعدم التدخل الجراحي، وسهولة الوصول إليها.

صحة العين جزء من صحة الدماغ

نصحت الطبيبة بالاهتمام بصحة العينين كجزء مهم من استراتيجيات حماية الدماغ في المستقبل.

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