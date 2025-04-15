كيف تؤثر وضعية نومك على صحتك؟

أشارت الدكتورة ناتاليا زولوتاريوفا، أخصائية أمراض القلب، إلى أن الطريقة التي نختارها للنوم يمكن أن تحدث تأثيرات ملحوظة على جوانب مختلفة من صحتنا، بدءا من عملية الهضم والتنفس وصولًا إلى حالة بشرتنا.

النوم على الجانب.. فوائد وعيوب يجب الانتباه لها

النوم على أحد الجانبين، وخاصة الجانب الأيسر، يحمل فوائد للهضم، وبما أن المعدة تقع في الجانب الأيسر من الجسم، فإن الاستلقاء على هذا الجانب يسمح لقوة الجاذبية بتسهيل حركة الطعام عبر الجهاز الهضمي بشكل أكثر سلاسة، وهذا بدوره يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بحرقة المعدة وارتجاع الحمض، وعلى النقيض من ذلك، يؤدي النوم على الجانب الأيمن إلى تفاقم هذه المشكلات الهضمية.

ومع ذلك، تحذر الطبيبة من أن هذه الوضعية لا تخلو من بعض العيوب، فالضغط المستمر على الكتف أو الورك أثناء النوم على الجانب يؤدي في بعض الأحيان إلى الشعور بالتنميل، بالإضافة إلى، يؤدي احتكاك الوجه بالوسادة طوال الليل إلى ظهور ما يُعرف بـ "تجاعيد النوم"، وهي خطوط وتجاعيد تصبح دائمة مع مرور الوقت.

وللتخفيف من هذه الآثار، تنصح الدكتورة باستخدام وسادة ذات صلابة متوسطة وأغطية وسائد مصنوعة من الحرير لتقليل الاحتكاك بين الوجه والوسادة،ة وفقا لوكالة "gazeta" الروسية.

النوم على الظهر.. مثالي للعمود الفقري والبشرة

تعتبر وضعية النوم على الظهر مثالية للحفاظ على صحة العمود الفقري والجلد.

في هذه الوضعية، يكون الجسم في حالة استقامة طبيعية، ما يخفف الضغط على الرقبة وأسفل الظهر،فضلا عن ذلك، فإن الوجه لا يتلامس بشكل مباشر مع الوسادة، ما يقلل بشكل كبير من احتمالية ظهور تجاعيد النوم.

كما لفتت الطبيبة إلى أن النوم على الظهر قد يزيد من احتمالية الشخير وانقطاع النفس الانسدادي (توقف التنفس أثناء النوم)، يحدث ذلك نتيجة لاسترخاء اللسان وانسداده لمجرى الهواء في الحنجرة. ولتجنب هذه المشكلات، تنصح برفع مستوى رأس السرير قليلًا أو اللجوء إلى النوم على أحد الجانبين.

النوم على البطن.. الوضعية الأسوأ لصحتك وجمالك

إدارة الرأس إلى أحد الجانبين أثناء النوم على البطن يضع حملاً غير طبيعي على عضلات الرقبة ويؤدي إلى الشعور بالألم والتصلب، بالإضافة إلى ذلك، فإن الضغط على القفص الصدري في هذه الوضعية قد يعيق التنفس العميق، كما أن الضغط على المعدة قد يسبب الشعور بعدم الراحة.

وتضيف الدكتورة قائلة: "هذه الوضعية ليست خيارًا جيدًا لصحة الجلد أيضًا، حيث يكون الوجه ملاصقًا للوسادة طوال الليل، ما يحفز ظهور التجاعيد والانتفاخ وحتى الطفح الجلدي".

وتنصح بأنه إذا كان من الصعب التخلي عن النوم على البطن، فمن الأفضل استخدام وسادة رقيقة جدًا أو حتى الاستغناء عنها تمامًا لتقليل درجة انحناء الرقبة.

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