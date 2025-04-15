التهاب بطانة الرحم.. أطعمة قد تقلل الأعراض

التهاب بطانة الرحم من الأمراض الالتهابية المزمنة التي تصيب ما يقارب 10% من النساء في سن الإنجاب.

ويحدث هذا المرض عندما ينمو نسيج مشابه لبطانة الرحم خارج الرحم، ما يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض التي تؤثر بشكل كبير على جودة حياة المرأة.

وتشمل هذه الأعراض الألم المزمن، والانتفاخ، واضطرابات في وظائف الأمعاء والمثانة، بالإضافة إلى الألم المصاحب للعلاقة الحميمة، والعقم في بعض الحالات، ويمتد تأثيره ليشمل الصحة النفسية.

في محاولة لفهم تأثير التغذية كعلاج محتمل لتخفيف آلام التهاب بطانة الرحم، أجرى باحثون من جامعة إدنبرة استطلاعًا شاركت في هذا الاستطلاع 2388 امرأة مصابة بالانتباذ البطاني الرحمي، وكشف عن نتائج مهمة فيما يتعلق بالاستراتيجيات الغذائية التي اتبعتها هؤلاء النساء وتأثيرها على أعراضهن، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

تأثير تقليل بعض الأطعمة على آلام بطانة الرحم

أظهرت نتائج الاستطلاع أن العديد من النساء المصابات بالتهاب بطانة الرحم يلجأن إلى تعديل نظامهن الغذائي في محاولة لتخفيف آلامهن.

وقامت حوالي 84% من المشاركات بإجراء تغيير غذائي واحد على الأقل، وأفادت 67% منهن بتحسن في مستوى الألم لديهن نتيجة لهذه التغييرات.

وقد حدد الباحثون بعض أنواع الأطعمة والمشروبات التي ارتبط تقليل تناولها بتخفيف آلام بطانة الرحم لدى نسبة كبيرة من النساء، وشملت هذه القائمة:

حيث أفادت 53% من النساء اللاتي قللن من شرب الكحول بتخفيف في آلامهن.

تحسن في الألم لدى 45% من النساء اللاتي قللن من استهلاك الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين.

أبلغت 45% من النساء عن انخفاض في الألم بعد تقليل استهلاك منتجات الألبان.

ساهم تقليل تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين في تخفيف الألم لدى 43% من المشاركات.

تقليل تناول السكر المصنع الموجود في الحلويات والمشروبات الغازية وغيرها قد خفف الألم لدى 41% من النساء.

لوحظ تحسن في الألم لدى 38% من النساء اللاتي قللن من تناول الأطعمة المصنّعة مثل اللحوم الباردة والوجبات الخفيفة المصنعة.

اتباع نظام غذائي منخفض في هذا النوع من الكربوهيدرات ساهم في تقليل الغازات والانتفاخ والألم وعدم الراحة لدى 32% من النساء.

اتباع هذا النظام الغذائي الغني بالأطعمة النباتية والزيوت الصحية والأسماك والحبوب الكاملة ومنخفض اللحوم المصنعة والحمراء ارتبط بتخفيف الألم لدى 29% من المشاركات.

تأثير المكملات الغذائية:

• الكركم، (حسّن الألم لدى 48% من النساء).

• المغنيسيوم (32%).

• النعناع (26%).

• الزنجبيل (22%).

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