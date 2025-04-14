تسببت في وفاة طبيب القلب علي صلاح.. 6 أعراض خفية للسكتة القلبية

كتب- أحمد الضبع:

انتشرت في الآونة الأخيرة العديد من حالات الوفاة المفاجئة بسبب السكتات القلبية، سواء بين الشباب أو كبار السن، وآخر هذه الحالات كان رحيل الدكتور علي صلاح، استشاري أمراض القلب، الذي وافته المنية أثناء أداء واجبه المهني والإنساني.

وكان الراحل قد شارك في بعثة طبية إلى مستشفى العريش العام، حيث توفي عقب إتمامه عملية قسطرة عاجلة لمريض مصاب بجلطة قلبية، حسبما ذكرت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك".

أعراض خفية قد تشير إلى السكتة القلبية

وتعليقًا على ذلك، أوضح الدكتور محمود رمضان، استشاري أمراض القلب، أن السكتة القلبية قد تحدث بشكل مفاجئ دون إنذار مسبق، مشيرًا إلى أن هذه الأزمات قد تصيب الأشخاص في سن الشباب، الذين قد لا يعانون من أعراض واضحة.

ضيق التنفس غير المبرر

وقال "رمضان" في تصريحات لـ"مصراوي" إن الشعور بضيق في التنفس دون سبب واضح، خاصة في أوقات الراحة، قد يكون علامة على مشكلة قلبية.

ألم الصدر المتقطع

وشدد على أن الشعور بألم أو ضغط في الصدر يأتي ويذهب يمكن أن يكون من الأعراض المبكرة للسكتة القلبية، إلى جانب التعرض المفاجئ للإغماء أو الدوار، وهي حالات قد تشير إلى اضطرابات في نظم القلب.

عدم انتظام ضربات القلب

وأشار إلى أن الشعور بعدم انتظام ضربات القلب، سواء كانت سريعة أو بطيئة بشكل غير معتاد، يعد من العلامات التحذيرية التي لا ينبغي تجاهلها.

الإرهاق غير المبرر

وأوضح أنه من الأمور التي قد تدل على وجود مشكلة قلبية هو الشعور بالإرهاق المستمر دون سبب واضح، ويرتبط هذا غالبًا بمشاكل في القلب.

وأكد ضرورة عدم تجاهل هذه الأعراض، خاصة إذا تكررت، مشددًا على أهمية استشارة الطبيب في أسرع وقت، والخضوع للفحص الدوري، لا سيما للأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي بأمراض القلب.

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