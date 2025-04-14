بعد رحيل إبراهيم شيكا بسرطان المستقيم.. أطعمة تحميك من المرض القاتل

كتب- أحمد الضبع:

ما زال الوسط الرياضي، متأثرًا بوفاة إبراهيم شيكا، لاعب نادي الزمالك السابق، بعد معاناة طويلة مع مرض سرطان المستقيم.

وكان شيكا قد أصيب بمرحلة متأخرة من سرطان المستقيم، وهو أحد أنواع السرطان التي قد لا تظهر أعراضًا واضحة في بدايتها، ما يؤدي إلى تأخر اكتشافه وتفاقم مضاعفاته بمرور الوقت.

وخضع اللاعب الراحل لفترات علاج مكثفة داخل المستشفيات، إلا أن المرض تمكن منه وأثر بشكل كبير على حالته الصحية، وتراجع وزنه بشكل ملحوظ وتغيّرت ملامح وجهه، بحسب ما ذكرته زوجته هبة أيمن عبر حسابها على موقع "تيك توك".

سرطان المستقيم هو أحد أنواع السرطان التي تُصيب الجزء الأخير من الأمعاء الغليظة، ويؤدي إلى ظهور مجموعة من الأعراض مع تقدمه، مثل تغيرات في حركة الأمعاء، وألم مستمر في البطن، أو نزيف شرجي، بحسب موقع Mayo Clinic الطبي.

وفي ظل تزايد المخاوف من هذا المرض القاتل، يوصي خبراء التغذية بالاهتمام بالنظام الغذائي كوسيلة فعّالة للوقاية.

ووفقًا لما نشره موقع Healthline الطبي، فإن بعض الأطعمة تساهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان المستقيم، من خلال دعم صحة القولون وتقوية الجهاز المناعي، ومنها:

الخضروات الورقية مثل السبانخ والكرنب التي تحتوي على مضادات أكسدة وألياف تساعد في تنظيف الجهاز الهضمي من السموم.

الحبوب الكاملة مثل الشوفان والبرغل والكينوا لأنها غنية بالألياف التي تساهم في تحسين حركة الأمعاء وتقليل فرص تكون خلايا غير طبيعية.

البقوليات مثل العدس والفاصوليا التي تعد مصدرًا هامًا للألياف والبروتينات النباتية، وتساعد في تقليل الالتهابات المرتبطة بنمو الخلايا السرطانية.

الثوم والبصل يحتويان على مركبات الكبريت، التي ثبت علميًا أنها تعزز مناعة الجسم وتحد من تطور الخلايا السرطانية.

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل، نظرًا لاحتوائها على أحماض أوميجا-3 التي تملك خصائص مضادة للالتهابات وتدعم صحة الجهاز الهضمي.

الفواكه الغنية بفيتامين C مثل البرتقال والكيوي والفراولة، والتي تعمل كمضادات أكسدة قوية وتحمي الخلايا من التلف.

من جهة أخرى، يوصى الخبراء بتقليل تناول اللحوم الحمراء والمصنعة، والمأكولات الغنية بالدهون المشبعة والسكريات، التي ترتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي.

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