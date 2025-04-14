تحذير من أمراض القلب.. 3 علامات في القدمين قد تهدد حياتك

كتب – سيد متولي

يمكن لثلاثة أعراض واضحة على قدميك أن تكون علامة على حالة تهدد الحياة، هذه الأعراض، التي قد تكون مؤلمة، قد تشير إلى أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتشمل أمراض القلب والأوعية الدموية، التي تودي بحياة ما يقرب من 18 مليون شخص على مستوى العالم كل عام، مجموعة من الحالات التي تؤثر على القلب والجهاز الدوري، مثل قصور القلب، وأمراض القلب التاجية، والسكتات الدماغية، بحسب إكسبريس.

وفي حين أن بعض الأعراض مثل آلام الصدر أكثر شهرة، إلا أن البعض الآخر أقل وضوحًا وقد تظهر في مناطق غير متوقعة، بما في ذلك القدمين.

وفقًا للأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، هناك ثلاث علامات تحذيرية رئيسية لمشاكل القلب والأوعية الدموية يجب الانتباه إليها في قدميك وأصابع قدميك.

وتشمل هذه الأعراض ظهور كتل مؤلمة على أصابع القدم، وتورم، وتحول أصابع القدم إلى زرقاء.

كتل مؤلمة على أصابع القدم

تُعرف الكتل المؤلمة على أصابع القدم باسم عقد أوسلر، والتي قد تؤثر أيضًا على الأصابع، توضح الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية (AAD): "إذا كنت تعاني من عدوى قلبية تُعرف باسم التهاب الشغاف المعدي، فقد تتكون هذه الكتل المؤلمة في أصابعك أو أصابع قدميك أو كليهما.

ويمكن أن تستمر هذه الكتل لبضع ساعات أو عدة أيام، وبينما تختفي من تلقاء نفسها، يحتاج المرضى إلى علاج للعدوى، ولأن هذه العدوى تسببها البكتيريا، غالبًا ما تُستخدم المضادات الحيوية لعلاجها، وفي بعض الأحيان، قد تكون الجراحة ضرورية أيضًا.

تورم في قدميك

قد يكون تورم القدمين، المعروف طبيًا بالوذمة، علامة تحذيرية على أن قلبك لا يعمل بشكل صحيح، عند الإصابة بأمراض القلب، قد يتسبب ذلك في تراكم السوائل ليس فقط في القدمين، بل أيضًا في الكاحلين والساقين.

وأوضحت الأكاديمية الأمريكية للأمراض القلبية: "تُسبب العديد من أمراض القلب تراكم السوائل في القدمين وأسفل الساقين. ومع تراكم السوائل، قد تلاحظ تورمًا، قد يمتد إلى أعلى الساقين والفخذ."

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، يميل هذا النوع من التورم إلى أن يكون "أفضل في الصباح ويزداد سوءًا في وقت لاحق من اليوم".

أصابع القدم الزرقاء

قد يشير لون أصابع القدمين الأزرق إلى مشكلة صحية خطيرة، إذ يشير إلى انسداد في أحد الأوعية الدموية، وتشير الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية إلى أنه: "عندما تشعر ببرودة شديدة، قد يتحول لون بشرتك إلى اللون الأزرق (أو الأرجواني).

إذا كانت منطقة من بشرتك زرقاء (أو بنفسجية) عند الشعور بالدفء، فقد يكون ذلك علامة على عدم حصول دمك على كمية كافية من الأكسجين، المريض في هذه الصورة يعاني من حالة تُعرف بمتلازمة إصبع القدم الأزرق، والتي تحدث عند انسداد وعاء دموي واحد أو أكثر.

"دون علاج، قد يؤدي نقص الأكسجين إلى موت الجلد والأنسجة المحيطة به في نهاية المطاف"، تُعرف هذه الحالة طبيًا باسم الزرقة.

وتسرد هيئة الخدمات الصحية البريطانية المؤشرات الشائعة لأمراض القلب، بما في ذلك:

ألم الصدر (الذبحة الصدرية)

ضيق في التنفس

ألم في الرقبة أو الكتفين أو الفك أو الذراعين

الشعور بالإغماء

الشعور بالمرض (الغثيان).

وفي حال ظهور أي أعراض، يُنصح باستشارة طبيب.

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