يحارب الكوليسترول.. نوع شاي يحميك من أمراض القلب والسكري

كتب – سيد متولي

قد يكون لشاي الأعشاب الشهير فوائد صحية متعددة، بما في ذلك مكافحة الالتهابات، إذ يُستخدم شاي الزنجبيل منذ زمن طويل كعلاج للغثيان.

ومع ذلك، قد تتجاوز استخداماته هذا بكثير، يُعتقد أن ذلك يعود إلى مركب نشط موجود في الزنجبيل يُسمى جينجيرول، والمعروف بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات، بحسب موقع إكسبريس.

علاوة على ذلك، يحتوي الزنجبيل على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن الحيوية.

في تقرير عن الفوائد الصحية لشاي الأعشاب، أوصى خبراء هارفارد هيلث بتجربة شاي الزنجبيل.

يُعرف شاي الزنجبيل بأنه علاج موثوق للغثيان، ويتميز بنكهة لاذعة وغنية، كما قالوا: "يحتوي على مضاد الأكسدة جينجيرول، وهو المركب الحيوي الرئيسي لمكافحة الأمراض، والموجود في جذر الزنجبيل القديم."

يحتوي الزنجبيل أيضًا على كميات ضئيلة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ب3 وفيتامين ب6 والحديد والبوتاسيوم وفيتامين سي، وأشاروا إلى أبحاث تربط الزنجبيل ببعض الفوائد الصحية.

وعلى الرغم من قلة الأبحاث العلمية حول شاي الزنجبيل، إلا أن هناك أبحاثًا حول الزنجبيل نفسه، إذ استُخدم كدواء عشبي لعلاج العديد من المشاكل الصحية، وقد ثبت أنه يُعزز جهاز المناعة ويُكافح الالتهابات.

"تدعم دراسة منهجية حديثة لتأثيرات الزنجبيل على صحة الإنسان قدرته على المساعدة في علاج مجموعة من الأمراض، مثل وظائف الجهاز الهضمي، والألم، والالتهابات، والمتلازمات الأيضية، والمزيد."

يرتبط الالتهاب المزمن في الجسم بزيادة خطر الإصابة بأمراض مختلفة، بما في ذلك أمراض القلب، وداء السكري من النوع الثاني، والسرطان، ومرض الزهايمر، وكثيرًا ما يُنصح باتباع نظام غذائي مضاد للالتهابات لمن يعانون من التهاب المفاصل.

والمتلازمات الأيضية المشار إليها في الدراسة هي مجموعة من الحالات، تشمل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع سكر الدم، ومستويات الكوليسترول غير الصحية، وزيادة دهون البطن، ما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب، والسكتة الدماغية، وداء السكري من النوع الثاني.

وفي الدراسة، التي نُشرت في مجلة Nutrients عام 2020، حلل الباحثون العديد من الدراسات الحالية حول هذا الموضوع.

وقالوا: "لقد دُرست فعالية الزنجبيل في علاج الالتهابات ومتلازمات التمثيل الغذائي بشكل جيد، على سبيل المثال، وُجد أنه يُخفف الأعراض بشكل ملحوظ لدى مرضى التهاب المفاصل".

وأضافوا: "فيما يتعلق بالأمراض الأيضية، فقد أظهرت العديد من الدراسات أن الزنجبيل يمكن أن يحسن المعايير الكيميائية الحيوية في الدم ومستويات الدهون، ما قد يساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

على سبيل المثال، وُجد أن مكملات الزنجبيل تُخفّض بشكل ملحوظ سكر الدم الصائم، وهيموجلوبين السكري التراكمي (HbA1c)، ومقاومة الأنسولين، بالإضافة إلى ذلك، وُجد أن مستويات الدهون (مثل الكوليسترول الكلي، وكوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة)، والبروتين التفاعلي-سي، وعوامل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالسمنة، تنخفض مع تناول الزنجبيل.

وبشكل عام، وُجد أن الزنجبيل يُشير إلى تأثير مفيد في الجرعات العالية والعلاج طويل الأمد للأمراض الأيضية، ومع ذلك، أشار الباحثون إلى أن تأثير الزنجبيل على المتلازمات الأيضية لم يُختبر إلا على 50 شخصًا، وأن هناك حاجة إلى مزيد من البحث.

ومع ذلك، هناك بعض التحذيرات المرتبطة بتناول الزنجبيل، نصحت هارفارد هيلث الأشخاص الذين يتناولون أدوية معينة بتجنبه.

وذكرت: "قد يُبطئ الزنجبيل تخثر الدم، وقد يُشكل خطرًا محتملًا على الأشخاص الذين يتناولون أدوية مضادة للصفيحات مثل الأسبرين أو كلوبيدوجريل (بلافيكس) أو أدوية مضادة للتخثر مثل الوارفارين (كومادين)، أو أبيكسابان (إليكويس)، أو دابيجاتران (براداكسا)، أو ريفاروكسابان (زاريلتو)، كما يُمكن أن يُسبب الزنجبيل نزيفًا إضافيًا أثناء الجراحة وبعدها.

"إذا كنت تعاني من حالة صحية أو كنت حاملاً، فاستشيري طبيبك لتحديد ما إذا كان شرب شاي الزنجبيل آمنًا لك."

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