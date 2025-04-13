حيلة بسيطة تهدئ الدماغ وتساعد على النوم

كشف طبيب الأعصاب الأمريكي الدكتور جو ويتينجتون عن تقنية جديدة تسمى "تتبع اللانهاية"، وأوضح أنها تعمل على تنشيط جهاز التوازن في الجسم، مما يرسل إشارة مباشرة إلى الدماغ لتحفيزه على الاسترخاء.

وأشار ويتينجتون: "لتهدئة فرط النشاط العصبي المعيق للنوم، كل ما عليك فعله هو رفع إصبعك وتتبع شكل رمز اللانهاية (∞) بعينيك فقط، مع تثبيت رأسك، وهذه الحركة البسيطة تحفز الجهاز الدهليزي الموجود في الأذن الداخلية".

وأوضح أنه عندما تحرك عينيك بهذا الشكل، فأنت تخدع جسمك ليظن أنك هادئ، حتى لو لم تكن كذلك فعليا. وهذا يساعدك على الاسترخاء خلال ثوان.

ويشبّه بعض المتخصصين هذه الطريقة بعلاج "إزالة التحسس وإعادة المعالجة بحركة العين" (EMDR)، المُستخدم في علاج الصدمات النفسية، والذي يعتمد على تحفيز الدماغ بحركات عين متكررة أو نقرات إيقاعية.

وفي ظل ارتباط قلة النوم بمشاكل صحية خطيرة مثل السمنة وأمراض القلب وضعف المناعة، تظهر هذه التقنية البسيطة كخيار واعد يمكن تجربته بسهولة وبدون أي آثار جانبية.

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