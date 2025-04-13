كيف يؤثر تناول الأرز البني على صحة طفلك؟

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون في في جامعة ولاية ميتشغان إن الأرز البني يحتوي على ما يقرب من 40% زيادة في تركيز الزرنيخ غير العضوي السام مقارنة بالأرز الأبيض، ويعزى ذلك إلى تجمع الزرنيخ في طبقة النخالة.

ويواجه الأطفال دون سن الـ 5، وخاصة من تتراوح أعمارهم بين 6 و24 شهرا، أعلى خطر من الزرنيخ في الأرز البني، نظرا لارتفاع كمية الطعام التي يتناولونها منه في بعض الأحيان مقارنةً بوزن الجسم، وفقا لموقع "ستادي فايندز".

وبالنسبة لمعظم البالغين، لا يشكل الزرنيخ الناتج عن استهلاك الأرز مخاطر صحية كبيرة، ولكن ينصح الآباء بموازنة الأرز البني والأبيض في وجبات أطفالهم.

وأوضحت الدراسة أن الجزء الذي يميز الأرز البني من الناحية الغذائية النخالة تتركز فيه أيضا مادة الزرنيخ غير العضوي الخطيرة، وهي مادة مسرطنة معروفة.

الزرنيخ

ويشير البحث إلى أن هذا "الطعام الصحي" قد يحمل خطراً خفياً - مستويات أعلى بكثير من الزرنيخ السام- مقارنةً بنظيره الأبيض.

وحذر الباحثون في نتائجهم من أن كلا من "نخالة الأرز والأرز البني يحتويان على نسبة زرنيخ، وتركيز زرنيخ غير عضوي، أعلى من الأرز الأبيض".

ويحدث هذا التركيز المرتفع لأن الزرنيخ من التربة والمياه يتراكم بشكل أساسي في الطبقات الخارجية لحبوب الأرز وتحديداً في الأجزاء التي تُزال أثناء المعالجة لإنتاج الأرز الأبيض.

مخاطر محدودة على الكبار

وقال الباحثون إن اختلافات التعرض للزرنيخ بين الأرز البني والأبيض لن تُشكّل على الأرجح مخاطر صحية كبيرة بالنسبة للبالغين.

لكن الدراسة تُدقّ ناقوس الخطر بشكل خاص بشأن الأطفال الصغار وخاصة من هم دون سن الـ 5.

وفي اختبارات الدراسة، أظهر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و24 شهراً والذين يتناولون الأرز البني بانتظام مستويات تعرض مثيرة للقلق بشكل خاص، حيث قد يتجاوز تناول الزرنيخ غير العضوي عتبات السلامة التي حددتها سابقاً هيئات سلامة الأغذية الدولية.

الحد الآمن من الزرنيخ

وقدّر الباحثون أن بعض الرضع، والأطفال الصغار الذين يتناولون الأرز البني قد يتناولون الزرنيخ بمستويات تبلغ 0.295 ميكروجرام لكل كغم من وزن الجسم يومياً، متجاوزين الحد الآمن الموصى به وهو 0.21 ميكروجرام.

ويمتص الأرز بشكل طبيعي كمية من الزرنيخ أكبر من معظم المحاصيل، حيث يمتص من التربة ما يقرب من 10 أضعاف كمية الزرنيخ الموجودة في الحبوب الأخرى. لأن الأرز ينمو في حقول مغمورة بالمياه، وبمجرد امتصاصه من خلال الجذور، يتركز الزرنيخ في الطبقات الخارجية لحبوب الأرز.

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