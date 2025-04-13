دراسة تكشف النظام الغذائي الأمثل للمرأة

كشفت دراسة أجراها باحثون من معهد جورج للصحة العالمية وجامعة نيوكاسل أن النساء الأستراليات اللاتي يلتزمن بالإرشادات الغذائية الأسترالية أو بنظام غذائي متوسطي يتمتعن بفرصة أكبر بنسبة 40% لبلوغ منتصف السبعينيات أو أواخرها مقارنة بمن يتبعن أنظمة غذائية أقل جودة.

ونظرت الدراسة في المدخول الغذائي والنتائج الصحية على مدى 17 عاماً لمجموعة من 9584 امرأة مسجلة في مجموعة مواليد 1946-1951 من الدراسة الطولية الأسترالية حول صحة المرأة، وفقا لموقع "مديكال إكسبريس".

وتراوحت أعمار المشاركات بين 74 و79 عاماً عند جمع البيانات النهائية.

وكانت النتيجة الأكثر أهمية بشكل عام هي أن الأنظمة الغذائية التي تتوافق بشكل أفضل مع نظام غذائي على الطراز المتوسطي هي الأفضل لطول العمر، حيث كان متبعوها أقل عرضة للوفاة بنسبة 40% مقارنة باتباع أنظمة غذائية أفقر.

وقالت الدكتورة براير ماكنزي، الباحثة الرئيسية: "معظم الناس أصبحوا الآن على دراية بالنصيحة السائدة بأن اتباع نظام غذائي يتكون بشكل أساسي من البروتينات الخالية من الدهون، والفواكه، والخضراوات الطازجة، والحبوب الكاملة، والبقوليات مفيد للصحة".

وأضافت: "لكن هذه أكبر دراسة تُظهر صلة واضحة بين هذا النمط الغذائي وطول العمر لدى النساء".

وكانت هناك أبحاث محدودة تُركز على آثار النظام الغذائي على صحة النساء تحديداً، ومع هذه الدراسة الجديدة واسعة النطاق وطويلة الأمد، تم سد بعض الثغرات.

وقال الباحثون: إن دراستهم "أظهرت أن الأنماط الغذائية الصحية القائمة على طهي الطعام الطازج في المنزل هي الأفضل للنساء بشكل عام".

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