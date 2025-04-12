7 أعراض تحذيرية تسبق السكتة الدماغية.. احترس قبل فوات الأوان

كتبت: نورهان ربيع

تعتبر السكتات الدماغية من الأمراض الخطيرة التي قد تهدد حياة الإنسان، وغالبًا ما تسبب حالات وفاة بسببها، تحدث السكتة الدماغية عندما يحدث تسريب أو تمزق في أحد الأوعية الدموية بالدماغ.

لهذه السكتات العديد من الأسباب، بعضها يتعلق بسلوكيات ونمط حياة المريض مثل التدخين، بينما يكون البعض الآخر ناتجًا عن أسباب طبية مثل ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول.

هناك العديد من العلامات التحذيرية التي قد تسبق الإصابة بالسكتة الدماغية، وتعد بمثابة جرس إنذار للمريض ومن حوله بأن هناك خطرًا يجب الانتباه إليه.

وفي السطور التالية نعرض أبرز هذه العلامات وفقًا لما ذكره موقع NM:

ضعف أو تنميل في الوجه أو الذراع أو الساق، عادةً في جانب واحد من الجسم.

صعوبة في الكلام أو الفهم.

مشاكل في الرؤية، مثل ضعف أو فقدان البصر في إحدى العينين أو كلتيهما.

دوخة أو مشاكل في التوازن أو التنسيق.

مشاكل في الحركة أو المشي.

إغماء أو نوبة صرع.

صداع شديد بدون سبب معروف، خاصةً إذا حدث فجأة.

كما أنه يوجد أعراض أقل شيوعا وهي:

غثيان أو قيء مفاجئ غير ناتج عن مرض فيروسي.

فقدان أو تغير قصير في الوعي، مثل الإغماء أو الارتباك أو النوبات أو الغيبوبة.

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