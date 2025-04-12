حسام موافي يكشف مضاعفات هبوط عضلة القلب- احذر هذه الأعراض

كتبت- أسماء مرسي:

هبوط عضلة القلب من الحالات الصحية التي تستدعي عناية خاصة، حيث يؤثر بشكل كبير على قدرة القلب على أداء وظيفته الحيوية المتمثلة في ضخ الدم بكفاءة إلى جميع أنحاء الجسم.

وفي هذا السياق، كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أعراض ومضاعفات هبوط عضلة القلب.

خلال برنامجه "ربي زدني علما" المُذاع على قناة "صدى البلد"، أشار إلى أهمية الانتباه للعلامات التي تنذر بهبوط عضلة القلب، وعلى رأس هذه الأعراض يأتي ضيق التنفس المفاجئ، والذي يستدعي التوجه الفوري إلى الطبيب المختص لتقييم الحالة وتحديد التدخل الطبي اللازم.

أعراض أخرى لـ هبوط عضلة القلب

فقدان الشهية.

انتفاخ المعدة.

الصداع.

القيء.

تورم القدمين.

إضافة إلى ذلك، حذر الدكتور موافي من المضاعفات المحتملة لهبوط عضلة القلب، وتشمل:

احتقان المخ.

احتقان الكلى، ما يؤثر على وظائف الكلى.

التأثير على العصب البصري.

تضخم وألم الكبد.

ألم في الجهة اليمنى للكلى.

أسباب هبوط عضلة القلب:

أشار الدكتور موافي إلى أن هناك عدة عوامل وأسباب تؤدي إلى هبوط عضلة القلب، من بينها:

خلل في ضغط الدم.

مشكلات في الشريان التاجي.

ارتجاع الصمام التاجي.

الالتهاب الفيروسي.

الالتهاب البكتيري.

خطورة تناول علاج هبوط القلب دون معرفة الأسباب

شدد "موافي" على ضرورة تجنب تناول أي أدوية لعلاج هبوط القلب دون معرفة الأسباب وراء هذه الحالة.

وأكد على أهمية التشخيص الدقيق من قبل الطبيب المختص، لتحديد العلاج المناسب لكل حالة على حدة.

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