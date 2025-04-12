قاتل صامت للكبد والبنكرياس.. احذر تناول في هذا النوع من الطعام

كتبت- أسماء مرسي:

الكبد والبنكرياس من الأعضاء الحيوية في جسم الإنسان، حيث يؤدي دورا أساسيا في تنقية الدم والتمثيل الغذائي، بينما يضطلع البنكرياس بوظائف مهمة في هضم الطعام وتنظيم مستويات السكر في الدم، ومع ذلك، يمكن لبعض العادات الغذائية الخاطئة أن ترهق هذه الأعضاء وتعرضها للخطر، ومن أبرزها الإفراط في تناول اللحوم الحمراء، وفقا لموقعي "healthline" و"health".

تأثير الإفراط في اللحوم الحمراء على الكبد

إن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين، وخاصة عندما يحتوي بشكل كبير على اللحوم الحمراء، يشكل عبئا كبيرا ويتطلب مجهودا إضافيا من الكبد لمعالجتها.

بمرور الوقت، يؤدي هذا التحميل الزائد إلى خلل في وظائف الكبد والتهابه، ما يُعيق قدرته على أداء مهامه بكفاءة.

اللحوم الحمراء والبنكرياس

لا يقتصر تأثير الإفراط في اللحوم الحمراء على الكبد فحسب، بل الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من الدهون المشبعة والكوليسترول في اللحوم الحمراء، يكونون أكثر عرضة للإصابة بالتهاب البنكرياس الحاد المرتبط بتكون حصوات المرارة.

هذه الحصوات يمكن أن تسد القنوات البنكرياسية وتعطل وظيفتها الطبيعية، ما يؤدي إلى التهاب مؤلم ومضاعفات خطيرة.

أضرار أخرى للإفراط في اللحوم الحمراء:

أمراض القلب

يرتبط الاستهلاك المفرط لهذا الطعام بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول.

السكتة الدماغية

يسهم ارتفاع الكوليسترول والدهون المشبعة في زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

مرض السكري

الاستهلاك العالي للحوم الحمراء يزيد خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

النوبات القلبية

يؤدي تراكم الدهون في الشرايين الناتج عن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

السمنة

اللحوم الحمراء غنية بالسعرات الحرارية والدهون، ما يسهم في زيادة الوزن والسمنة عند الإفراط في تناولها.

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