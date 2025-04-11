احذر نقص هذا الفيتامين في جسمك قد يضر بكليتيك

فيتامين ب6 (بيريدوكسين) هو الفيتامين الذي يجب الحذر من نقصه في الجسم، حيث يؤدي دورًا هامًا في العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك صحة الكلى.

كيف يؤثر نقص فيتامين ب6 على الكلى؟

تشير بعض الدراسات إلى أن نقص فيتامين ب6 قد يزيد من خطر تكوين حصوات الكلى لدى بعض الأشخاص، خاصة أولئك الذين لديهم استعداد وراثي لذلك، وفقًا لـ medicalxpress.

فقر الدم

فيتامين ب6 ضروري لإنتاج الهيموجلوبين، وهو البروتين الذي يحمل الأكسجين في خلايا الدم الحمراء، نقص فيتامين ب6 يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم، مما يقلل من كمية الأكسجين التي تصل إلى الكلى، ويؤثر على وظائفها.

وظائف الكلى الأساسية

فيتامين ب6 ضروري لقيام الكلى بوظائفها الأساسية، حيث يعمل مع فيتامين ب12 وحمض الفوليك لإنشاء البروتينات التي يستخدمها الجسم لتكوين الخلايا.

الأشخاص الأكثر عرضة لنقص فيتامين ب6:

مرضى الكلى، خاصة الذين يخضعون لغسيل الكلى أو زرع الكلى.

الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد والجهاز الهضمي.

مدمنو الكحول.

الأشخاص الذين يتناولون بعض الأدوية.

أعراض نقص فيتامين ب6

فقر الدم.

مشاكل جلدية مثل الطفح الجلدي والحكة.

تشققات في زوايا الفم.

تورم اللسان.

ضعف جهاز المناعة.

الاكتئاب والتقلبات المزاجية.

التعب والضعف.

تنميل ووخز في اليدين والقدمين.

مصادر فيتامين ب6 الغذائية

الدواجن والأسماك.

البطاطا والحمص والموز.

الحبوب الكاملة.

المكسرات والبقوليات.

الخضروات الورقية الداكنة.

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