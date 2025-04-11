هذا ما يحدث لجسمك عند تناول كوبين من القهوة على الريق.. مفاجأة 

شرب كوبين من القهوة على الريق يمكن أن يؤدي إلى عدة تأثيرات على الجسم، بعضها إيجابي وبعضها الآخر قد يكون غير مرغوب فيه، خاصة إذا كنت حساسًا للكافيين أو تعاني من بعض المشاكل الصحية.

إليك بعض ما يمكن أن يحدث لجسمك عند تناول كوبين من القهوة، وفقُا لـ healthline.

زيادة اليقظة والتركيز

الكافيين منبه للجهاز العصبي المركزي، لذا يمكن أن يساعد في تحسين التركيز والانتباه واليقظة في الصباح.

تعزيز الطاقة

يمكن أن يمنحك الكافيين دفعة من الطاقة ويقلل من الشعور بالتعب.

تحسين المزاج

قد يؤدي الكافيين إلى إفراز بعض النواقل العصبية التي تحسن المزاج والشعور بالسعادة.

زيادة حموضة المعدة

القهوة يمكن أن تزيد من إنتاج الحمض في المعدة. على الريق، قد يؤدي ذلك إلى حرقة المعدة، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من حساسية أو مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الارتجاع الحمضي أو التهاب المعدة.

اضطرابات في الجهاز الهضمي

قد يعاني البعض من الغثيان، أو الانتفاخ، أو حتى الإسهال بسبب تأثير القهوة على حركة الأمعاء وزيادة حموضة المعدة.

زيادة مستويات الكورتيزول (هرمون التوتر)

شرب القهوة على الريق قد يؤدي إلى ارتفاع أكبر في مستويات الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الذي يكون مرتفعًا بالفعل في الصباح. هذا الارتفاع الإضافي قد يكون غير مرغوب فيه على المدى الطويل.

زيادة خطر الجفاف

الكافيين مدر للبول، مما يعني أنه يزيد من إفراز البول. شرب كمية كبيرة من القهوة على الريق دون تناول سوائل أخرى قد يزيد من خطر الجفاف الخفيف.

زيادة سرعة ضربات القلب والقلق

لدى بعض الأشخاص الحساسين للكافيين، قد يؤدي شرب القهوة على الريق إلى زيادة في معدل ضربات القلب، الشعور بالعصبية، أو تفاقم أعراض القلق.

تأثير على مستويات السكر في الدم

قد يؤثر الكافيين على حساسية الأنسولين ومستويات السكر في الدم لدى بعض الأشخاص.

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