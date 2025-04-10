كنز خفي في مطبخك.. 4 استخدامات مدهشة لماء سلق البيض

كتبت- أسماء مرسي:

تتخلص الكثير من ربات البيوت من ماء سلق البيض دون وعي باستخدامتها المذهلة، هذا السائل البسيط ليس مجرد ماء، بل هو مستخلص طبيعي غني بالمعادن الأساسية.

وفقا لموقع "timesofindia"، إليك 4 استخدامات غير متوقعة لماء سلق البيض:

سماد طبيعي وغني بالمعادن

ماء غلي البيض هو بمثابة جرعة منشطة للنباتات، فهو غني بالمعادن الأساسية لنمو النباتات، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم.

ما عليك سوى، اتركه ليبرد واستخدمه لري النباتات الداخلية أو تلك الموجودة في حديقة منزلك، يعمل الكالسيوم على تعزيز نمو الجذور القوية، بينما يدعم المغنيسيوم إنتاج الكلوروفيل، الصبغة الخضراء التي تمنح النباتات لونها الحيوي وتساعدها في عملية التمثيل الضوئي.

شعر لامع وصحي

ماء البيض المسلوق بمثابة شطف طبيعي رائع للشعر، المعادن الموجودة فيه تعمل على تقوية بصيلات الشعر، ما يساهم في تقليل القشرة وتعزيز لمعان الشعر وصحته بشكل عام.

بعد غسل شعرك بالشامبو كالمعتاد، استخدم الماء المبرد كشطفة أخيرة، يعتبر هذا العلاج مفيدًا بشكل خاص للشعر الجاف أو التالف، حيث تساعد العناصر الغذائية على تغذية فروة الرأس وخصلات الشعر بعمق، مما قد يعيد إليه مرونته ونعومته المفقودة.

تنظيف فعال

الطبيعة القلوية الطفيفة لماء البيض المسلوق تساعد على تفتيت الشحوم والأوساخ المتراكمة على أسطح المطبخ والبوتاجاز، يمكنك أيضا إضافة هذا الماء إلى غسالة الأطباق أو الغسالة لتعزيز قوة التنظيف، ما يجعله بديلا صديقا للمنظفات الكيميائية القاسية.

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