للصحة الإنجابية.. أفضل 4 أعشاب وتوابل لتعزيز الخصوبة

كتبت- أسماء العمدة:

قد تساهم بعض الأعشاب والتوابل في تعزيز الخصوبة لدى الأزواج، وذلك لاحتوائها على مركبات طبيعية قد تُحسِّن من وظائف الجهاز التناسلي، وفقًا لموقع News18.

الحلبة

تحتوي على مركبات تشبه هرمون الإستروجين، وقد تساعد في تنظيم الدورة الشهرية وتحسين جودة البويضات.

كما قد تُسهم في زيادة مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال، مما يُحسِّن من جودة الحيوانات المنوية.

الزنجبيل

يحتوي على مضادات الأكسدة التي قد تُحسِّن من تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، كما قد يُسهم في رفع مستويات هرمون التستوستيرون لدى الرجال.

البردقوش

يساعد على تنظيم الدورة الشهرية وتوازن الهرمونات، وقد يُسهم في علاج متلازمة تكيُّس المبايض.

الزعفران

يحتوي على مضادات الأكسدة التي قد تُحسِّن من جودة الحيوانات المنوية، كما قد يزيد من الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء.

نصائح طبية

• يجب استشارة الطبيب قبل استخدام أي من هذه الأعشاب، خاصةً إذا كان الزوجان يتناولان أدوية أخرى.

• قد تتفاعل بعض الأعشاب مع الأدوية، مما قد يؤدي إلى آثار جانبية.

• من المهم التأكيد على أن هذه الأعشاب والتوابل لا تُغني عن العلاج الطبي في حالات العقم.

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