جمال شعبان يحذر من عادة خاطئة ليلا.. قد تصيبك بأزمات قلبية

كتب- أحمد الضبع:

حذّر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، من عادة خاطئة قد تؤدي إلى الإصابة بأزمات قلبية، موضحًا أن الأشخاص الذين تقل ساعات نومهم عن 5 ساعات ليلاً يواجهون زيادة ملحوظة في احتمالات الإصابة بأمراض القلب.

وأشار "شعبان" في منشور عبر حسبابه بموقع "فيسبوك" إلى أن قلة النوم تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة إفراز هرمون الكورتيزول، ما يرفع من مستويات التوتر في الجسم.

وقال إن هذا التوتر ناتج عن النشاط المفرط للجهاز العصبي السمبثاوي، الذي يساهم في زيادة الضغط على القلب والأوعية الدموية، ما يزيد من مخاطر التعرض للأزمات القلبية.

وتوصلت دراسة حديثة أحدها مجموعة من الباحثين في جامعة هايدلبيرج إلى أن النوم السليم يتراوح بين 7 إلى 8 ساعات يوميًا، ويعد من العوامل الأساسية التي تساعد في الحفاظ على صحة القلب، حسبما ذكرت "Dw".

وأوضحت الدراسة أن النوم القليل يؤثر بشكل مباشر على صحة القلب والأوعية الدموية، ويزيد من احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وهو من أهم العوامل المؤدية إلى الأزمات القلبية.

وأكدت ضرورة الالتزام بجدول نوم منتظم، خاصة في ظل التحديات اليومية التي يواجهها الكثيرون في الحياة الحديثة، كما أن تحسين جودة النوم يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الصحة العامة.

اقرأ أيضا:

قبل زفافها.. 25 صورة ومعلومات عن البلوجر نارين بيوتي

"الصامت القاتل".. جمال شعبان يكشف عن أسرع جلطة تسبب الوفاة

في أسبوعين فقط.. 8 مشروبات تقلل دهون الكبد بشكل طبيعي

بالأرقام والصور| أغنى 5 رجال في العالم.. ثرواتهم تقترب من تريليون دولار

ندمانة.. معلمة تلقي ثروة بيتكوين بملايين في القمامة (صورة)