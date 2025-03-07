بدون أدوية أو رياضة.. 6 أطعمة تساعدك على إنقاص الوزن

كتبت- شيماء مرسي

إذا كنت تسعى لخسارة الوزن دون اللجوء إلى الأدوية أو التمارين الرياضية الشاقة، فإن دمج أطعمة غنية بالعناصر الغذائية التي تحفز التمثيل الغذائي وتساعد في حرق الدهون يمكن أن يكون الحل الأمثل.

تتميز الأطعمة الداكنة، خاصة الغنية بمضادات الأكسدة والألياف، بفوائدها الصحية العديدة التي تعزز فقدان الوزن بفعالية. ووفقًا لموقع Times of India، إليك ستة أطعمة سوداء يمكن أن تساعدك في التخلص من الوزن الزائد:

1- الفاصوليا السوداء

تعد مصدرًا غنيًا بالبروتين والألياف مع نسبة قليلة من الدهون، مما يساعد على بناء العضلات وتحفيز عملية الأيض، وبالتالي زيادة معدل حرق السعرات الحرارية. كما تمنح الألياف شعورًا بالشبع لفترات طويلة، مما يقلل من الإفراط في تناول الطعام ويحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

2- الأرز الأسود

يحتوي على مضادات الأكسدة، خاصة الأنثوسيانين، التي تساهم في تقليل الالتهابات وتعزيز فقدان الوزن. كما يساعد في تحسين عملية الهضم، والشعور بالشبع، وتنظيم مستوى السكر في الدم، مما يقلل تخزين الدهون.

3- التوت الأسود

يتميز بانخفاض سعراته الحرارية واحتوائه على الألياف وفيتامين C، مما يساعد على التحكم في الشهية لفترة أطول، كما يعمل على محاربة الالتهابات والإجهاد التأكسدي، مما يدعم الصحة العامة أثناء فقدان الوزن.

4- بذور الشيا

رغم صغر حجمها، إلا أنها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والألياف، والبروتين، مما يساعد في التحكم بالجوع وتعزيز الهضم. كما يدعم محتواها العالي من البروتين بناء العضلات وتحفيز عملية التمثيل الغذائي.

5- العدس الأسود

يعتبر خيارًا مثالياً لفقدان الوزن، إذ يحتوي على البروتين والألياف والمعادن مع سعرات حرارية منخفضة. تساعد الألياف على تحسين الهضم واستقرار مستويات السكر في الدم، بينما يدعم البروتين بناء العضلات وتعزيز معدل الحرق.

6- بذور الريحان

عند نقعها في الماء، تنتفخ وتكوّن مادة هلامية تساعد على تعزيز الشعور بالامتلاء، مما يقلل الشهية ويحد من استهلاك السعرات الحرارية، بالإضافة إلى دعم عملية الهضم والمساعدة في التخلص من الوزن الزائد.

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