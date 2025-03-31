تناوله أول يوم العيد.. طعام خارق يخفض الكوليسترول ويحميك من السرطان

اقترحت خبيرة تغذية أن دمج أحد الأطعمة الخارقة المعروفة في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في خفض الكوليسترول وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

والغذاء الخارق هو الحمص، والذي اكتسب اعترافًا باعتباره غذاء خارقًا عالي الجودة وبأسعار معقولة ويمكن إضافته إلى الوجبات لتعزيز الصحة.

وفي حديثها عن إمكانات الحمص في الحد من خطر الإصابة بالسرطان، قالت خبيرة التغذية صوفي تروتمان، لصحيفة التلجراف، أن هذا يرجع في المقام الأول إلى محتواه العالي من الألياف، ما يمنع تحويل الأحماض الصفراوية إلى مركبات ضارة يمكن أن تلحق الضرر بالخلايا وتسبب السرطان.

وسلطت الضوء أيضًا على محتواه الغني بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن "تساعد في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي والالتهابات".

وفيما يتعلق بخفض نسبة الكوليسترول المرتفعة، وهو عامل خطر كبير لأمراض القلب، أوضحت صوفي أن مستويات البوتاسيوم العالية في الحمص تساعد على تنظيم ضغط الدم ودعم صحة القلب.

وأشارت صوفي أيضًا إلى أن الألياف القابلة للذوبان في الحمص تساعد في الارتباط بالكوليسترول والمساعدة في "إزالته من الجسم".

وفي أواخر العام الماضي، أشاد الدكتور أمير خان أيضًا بهذه الخضراوات لقدرتها على خفض مستويات السكر في الدم.

وفي مقطع فيديو على تيك توك ، قال: "الحمص قادر أيضًا على تنظيم نسبة السكر في الدم".

أوضح قائلاً: "تناول الحمص يعزز إنتاج الجسم لمادة تُسمى الزبدات، وهو حمض دهني قد يُخفف التهاب الأمعاء الغليظة، مما قد يُقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، لذا، تناوله كحمص، أو أضفه إلى السلطات، أو افعل ما أفعله - مُحضرًا مباشرةً من علبة مع بعض رقائق الفلفل الحار، إنه لذيذ".

هل هناك أطعمة أخرى يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان؟

يُنصح بتناول العديد من الأطعمة نظرًا لقدرتها على تقليل خطر الإصابة بالسرطان، في وقت سابق من هذا العام، أوصى البروفيسور تيم سبيكتور من كلية كينجز كوليدج لندن بتناول الأطعمة المخمرة مثل الزبادي والكيمتشي والكومبوتشا لما لها من آثار مفيدة على صحة الأمعاء.

وتطرق إلى فوائد الأطعمة المخمرة، مستشهدًا بدراسة أجراها عام 1992، وأوضح: "درستُ التوائم المتطابقة لمدة 30 عامًا، وكثيرًا ما يُصاب أحدهما بأحد هذه السرطانات، بينما لا يُصاب الآخر، تختلف ميكروبات أمعائهما اختلافًا كبيرًا، حتى في التوائم المتطابقة".

وتلعب ميكروبات الأمعاء دورًا حاسمًا في العديد من هذه المشكلات، بالنسبة للأشخاص المصابين بسرطان الجلد في مرحلته النهائية، سواء كانوا على قيد الحياة أو ماتوا، كان الفارق الرئيسي بينهم هو حالة ميكروبات أمعائهم عند بدء العلاج.

والأطعمة المخمرة، هي السلاح السري للكثيرين، لذا، أيًا كان ما تفضله، ستجد على الأقل اثني عشر نوعًا منها، وهي تُدخل أكبر عدد ممكن من البكتيريا الحيوية المختلفة إلى جسمك، والتي نعلم أنها تُساعد جهاز المناعة.

وسط آراء الخبراء المختلفة حول الأساليب الغذائية لتقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، من المهم التأكيد على أنه يجب على الأفراد طلب المشورة الطبية قبل إجراء تغييرات كبيرة على نظامهم الغذائي.

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