بعد 30 يوم صيام - ماذا يحدث لجسمك بعد تناول الكشري؟.. مفاجأة

كتبت- نرمين ضيف الله

الكشري من الأكلات المصرية الشهيرة التي تجمع بين النشويات، والبروتينات، والدهون في طبق واحد، مما يجعله وجبة متكاملة من الناحية الغذائية، إلا أن تناوله في أول أيام العيد، بعد شهر من الصيام والوجبات الخفيفة، قد يُسبب بعض التأثيرات غير المتوقعة على الجهاز الهضمي.

صدمة الجسم من تناول الكشري

وتعليقا على ذلك، قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن بعد فترة من التعود على الصيام، يتلقى الجسم كمية كبيرة من الكربوهيدرات دفعة واحدة، ما قد يؤدي إلى الشعور بالخمول والكسل.

مشاكل في القولون العصبي

وأضافت في تصريح لـ"مصراوي" أن الكشري بسبب احتوائه على العدس، الحمص، والزيوت، يمكن أن يؤدي إلى انتفاخات أو مشاكل في القولون، خاصة لمن لا يعتادون على هذه المكونات بانتظام.

ارتفاع مفاجئ في الطاقة

وتابعت أن الكشري يمنح الجسم طاقة سريعة، لكنها قد تتحول إلى شعور بالثقل بعد فترة وجيزة، ما يجعل من الصعب الاستمتاع بأجواء العيد بنشاط، لذلك يُفضل تناول وجبات خفيفة ومتوازنة في بداية اليوم، قبل الانغماس في طبق الكشري الشهي، لتجنب أي مشكلات صحية أول أيام العيد.