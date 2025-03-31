ماذا يحدث لجسمك عند تناول الأطعمة المخمرة؟

تتوفر الأطعمة المخمرة في كل مكان -الزبادي، مخلل الكرنب، اللبن الرائب وغيرها، وتخضع جميع هذه المواد لعملية التخمير، ما يمنحها خصائص خاصة ومفيدة.

ووفقا للدكتورة فاليريا أنتوفييفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، التخمير هو عملية معالجة المنتجات الغذائية بواسطة البكتيريا والخميرة، تحلل هذه البكتيريا الكربوهيدرات، محررة الأحماض والكحوليات والغازات، ما يطيل مدة صلاحيتها ويسهل هضم الطعام ويجعله غنيا بالعناصر المغذي، بحسب جازيتا رو.

وتشير الطبيبة إلى أن الأطعمة المخمرة تحسن عملية الهضم، لأنها تحتوي على البروبيوتيك، وهي بكتيريا مفيدة تدعم البكتيريا المعوية، وقد أظهرت الدراسات أن الاستخدام المنتظم للبروبيوتيك يمكن أن يساعد في علاج متلازمة القولون العصبي والإسهال الناجم عن مضادات الحيوية.

وبالإضافة إلى ذلك، تعمل الأطعمة المخمرة على تعزيز امتصاص العناصر المغذية، لأن عملية التخمير تدمر مضادات التغذية (المواد التي تمنع امتصاص المعادن)، فمثلا، يحتوي مخلل الملفوف على كمية أكبر من فيتامين С مقارنة بالملفوف الطازج. كما أنها تعزز منظومة المناعة، لأن الأمعاء جزء مهم من منظومة المناعة، وتعمل البروبيوتيك على تحفيز إنتاج الأجسام المضادة والحماية من الكائنات الحية الدقيقة الضارة.

وعلاوة على ذلك، قد تساعد الأطعمة المخمرة على تحسين الحالة المزاجية، لأن هناك علاقة بين الأمعاء والدماغ، حيث وفقا لعدد من الدراسات يقلل البروبيوتيك من مستوى التوتر والقلق.

ووفقا لها، استنادا إلى ذلك، يمكن القول أن الأطعمة المخمرة ليست مجرد إضافة لذيذة للنظام الغذائي، بل هي داعم صحي. وإدراجها في النظام الغذائي يحسن الهضم، ويزيد امتصاص العناصر المغذية وتحسن المزاج.

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