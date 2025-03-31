3 نصائح ذهبية.. ماذا تفعل بعد الإفراط في تناول حلوى العيد؟

توصي منظمة الصحة العالمية بالحد من تناول السكر إلى 10% فقط من السعرات الحرارية اليومية، وبالنسبة لشخص يتناول 2000 سعرة حرارية يوميا، فهذا أقل من 50 جراما من السكر في اليوم، ويمكن تكديسها في قطعة حلوى واحدة.

لكن لا يعني ذلك عدم الاستمتاع بحلوى العيد، حيث يوصي خبراء "إيتينج ويل" بعدم الإفراط في أكل السكريات، تجنبا لما يُعرف بـ "صداع السكر"، والذي يحدث نتيجة تعاقب ارتفاع وانخفاض نسبة السكر في الدم.

وتقول فيكتوريا سيفر أخصائية التغذية المسجلة في "إيتينج ويل" إن "بإمكانك الاستمتاع بحلوى المناسبات، والقيام ببعض الخطوات في الوقت أو اليوم التالي".

الكثير من الماء

أول شيء يمكنك فعله، هو شرب الماء، "فهو يُساعد على تنظيف الجسم، ومنع الرغبة الشديدة في تناول السكر مستقبلًا، لذا اشرب بكثرة".

من ناحية أخرى، تجنّب المشروبات السكرية مع الحلوى، وخاصة المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة المحلاة.

وتتابع سيفر: "المشي والحركة والتمارين من أفضل الإجراءات التي تساهم في حرق السعرات الزائدة التي يتم تناولها خلال الاحتفالات".

ستساعدك التمارين الرياضية على الشعور بالنشاط، وهذا مهم، لأن تناول المزيد من السكريات يعقبه ارتفاع ثم انخفاض في الشعور الطاقة، ومع الانخفاض تتجدد الرغبة في مزيد من السكريات.

كيف تعرف أنك تناولت الكثير من السكر؟

من علامات الإفراط في تناول السكر، بالطبع، انخفاض الطاقة المفاجئ، إليك سبب فقدان الطاقة: "عندما تأكل، لنقل قطعة كبيرة من الكعك، يضطر جسمك إلى ضخ المزيد من الأنسولين للتخلص من كل السكر الزائد في مجرى الدم، ونتيجة لذلك، ينخفض مستوى السكر في الدم إلى أقل من المعدل الطبيعي، ما يؤدي إلى انخفاض مفاجئ في الطاقة"، كما توضح سيفر.

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