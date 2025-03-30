ماذا يفعل مضغ العلكة بدماغك وقلبك؟.. مفاجأة

كتبت- أسماء مرسي:

مضغ العلكة عادة شائعة يمارسها الكثيرون، ولكن هل تساءلت يوما عن تأثير هذه العادة البسيطة على صحتك، وخاصة على دماغك وقلبك؟

مضغ العلكة وصحة الدماغ

يعمل مضغ العلكة على تنشيط منطقة الحصين في الدماغ، المسؤولة عن الذاكرة، ما يحسن القدرة على التذكر، وزيادة تدفق الأكسجين، وهذا بدوره يعزز اليقظة والانتباه.

كما يقلل مضغ العلكة من مستويات هرمون الكورتيزول، المرتبط بالتوتر، ما يساعد على الشعور بالاسترخاء، وفقا لموقعي "medicalnewstoday" و"health".

العلكة وصحة القلب

بعض أنواع العلكة تحتوي على محليات صناعية مثل الإريثريتول، ترتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المحليات الصناعية الأخرى مثل الأسبارتام والأسيسلفام-ك، والتي توجد في بعض أنواع العلكة الخالية من السكر، تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب عند تناولها بكميات كبيرة.

فوائد أخرى لمضغ العلكة:

يحفز مضغ العلكة الخالية من السكر إنتاج اللعاب، الذي يؤدي دورا حيويا في الحفاظ على صحة الفم.

يزيد مضغ العلكة من إفراز اللعاب، ما يسهل عملية البلع ويساعد الأحماض الهضمية على الوصول إلى المعدة.

يُسهم أيضا مضغ العلكة الخالية من السكر في حرق بعض السعرات الحرارية، ما يساعد على إدارة الوزن.

التخلص من الغثيان والنعاس.

برغم فوائدها، الإفراط في مضغ العلكة يؤدي إلى مشكلات في الفك والجهاز الهضمي، بالإضافة إلى الصداع وآلام القولون.

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