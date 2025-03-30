امرأة تكتشف إصابتها بسرطان قاتل.. وتحذر من هذه الأعراض

كتبت- أسماء مرسي:

حذرت امرأة تدعى "كاميلا تشابمان" من تشيتشيستر، غرب ساسكس الولايات المتحدة الأمريكية، من إهمال بعض الأعراض التي تبدو غير مؤذية، وذلك بعد أن اكتشفت إصابتها بسرطان المعدة في مراحله النهائية.

بدأت قصة كاميلا البالغة من العمر 40 سنة عندما اتبعت نظاما غذائيا قاسيا لإنقاص الوزن، حيث اعتمدت بشكل كبير على الوجبات السائلة، ومع مرور الوقت، بدأت تشعر بصعوبة في بلع الأطعمة الصلبة، وهو عرض كلاسيكي لسرطان المعدة، إلا أنها لم تولِ الأمر اهتماما كبيرا، ظنا منها أنها مصابة بـ "كسل" عضلات المضغ بسبب اعتمادها على السوائل، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

"تجاهلت الأمر تماما، واعتقدت أن جسدي اعتاد على ابتلاع السوائل فقط، وليس الطعام"، هكذا وصفت كاميلا موقفها من الأعراض في ذلك الوقت.

لم تزر كاميلا الطبيب إلا بعد عدة أشهر، عندما لاحظت وجود كتلة صغيرة تحت فكها، وبعد الفحص، طمأنها الأطباء بعدم وجود أي مشكلة، ولكن مع استمرار صعوبة البلع، قررت العودة إلى الطبيب مرة أخرى.

خضعت كاميلا لفحوصات دم ومنظار داخلي، حيث تم إدخال كاميرا لفحص معدتها، وبعد تحليل عينة من الأنسجة، اكتشفت إنها مصابة بسرطان المعدة.

وكشفت الفحوصات أن المرض انتشر إلى رئتيها وكبدها وعقدها الليمفاوية، ما يعني أنها في مرحلة متقدمة وغير قابلة للعلاج.

تقول كاميلا، وهي تسترجع تلك اللحظات المؤلمة: "شعرت بالصدمة، لم أستوعب ما سمعته، كيف يمكن أن تنتهي حياتي بهذه السرعة؟".

الآن، تحث كاميلا الآخرين على عدم تجاهل صعوبات البلع، حتى لو بدت بسيطة.

وتشمل الأعراض الأخرى لسرطان المعدة حرقة المعدة، والغثيان، والتجشؤ المتكرر، والشعور بالامتلاء بسرعة بعد تناول الطعام.

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