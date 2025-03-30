هل تناول بعض الأطعمة يمنع الشيخوخة؟ خبير تغذية يكشف

من المعروف أن النظام الغذائي يؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان، حيث يشيع الاعتقاد بأن الأفوكادو يساهم في تأخير ظهور علامات الشيخوخة، بينما تعزز ثمار العنبية الآسيوية قوة البصر، فهل يمكن أن يكون للطعام تأثير كبير على حياة الإنسان؟

ولكن أكد خبير التغذية الروسي الدكتور رومان بريستانسكي أنه لا توجد أطعمة قادرة على إبطاء عملية الشيخوخة، وفقا لموقع "radio1".

وأضاف: "لا يوجد منتجات تبطئ الشيخوخة أو أطعمة تساعد على إنقاص الوزن أو بالعيش إلى الأبد، أو الرؤية في الظلام".

وتابع: "أي مادة غذائية تعتبر مصدر للمعادن المفيدة إذا تناولها الشخص بكميات صحيحة".

وأشار: "تناول وجبات متنوعة وغنية بالعناصر الغذائية هو مفتاح الحياة الصحية والممتعة، فالحصول على أحماض أمينية وفيتامينات متنوعة يضمن لنا صحة أفضل".

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