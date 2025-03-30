5 فوائد غير متوقعة للبكاء- تعرف عليها

البكاء هو رد فعل نفسي فسيولوجي طبيعي للإنسان، يتمثل في إفراز الدموع من العينين، وبالرغم من أن البعض يعتبره علامة ضعف، إلا أنه آلية مهمة للتخلص من التوتر وتحسين الصحة العاطفية، وفقا لصحيفة "إزفيستيا" الروسية.

أنواع الدموع ووظائفها

تشير الطبيبة الروسية يكاتيرينا ديميانوفسكايا إلى وجود ثلاثة أنواع رئيسية من الدموع:

الدموع القاعدية

وهي الدموع التي ترطب العينين وتحميهما من الجفاف وتأثير الكائنات الحية الدقيقة المسببة للأمراض.

الدموع الانعكاسية

الدموع التي تنهمر استجابة للتهيج الجسدي، مثل دخول الغبار إلى العين.

الدموع العاطفية

الدموع التي تنهمر نتيجة لمشاعر الفرح، الحزن، الغضب، وتتميز بقدرتها على مساعدة الجسم على التعامل مع الإجهاد وتقليل الشعور بالألم.

فوائد البكاء

يساعد البكاء على التخلص من السموم الزائدة والهرمونات والمواد الكيميائية الأخرى التي تتراكم في الجسم أثناء التوتر.

يسهم البكاء بصوت عال على التعبير عن المشاعر والتخلص منها، فضلا عن، خفض مستوى الأدرينالين، وهو هرمون التوتر.

يجعل البكاء التنفس أعمق، ما يقلل مستوى هرمون الكورتيزول- هرمون التوتر.

يحتوي السائل الدمعي على أملاح مختلفة، والليزوزيم (إنزيم ذو تأثير مضاد للبكتيريا)، ومواد دهنية، والعديد من العناصر الأخرى.

تحتوي الدموع العاطفية على المزيد من البروتينات، وخاصة الهرمونات، لذلك يكون مذاقها أكثر تحديدا من دموع الانعكاس، وحتى مرا.

العوامل المؤثرة في البكاء

الجنس

تميل النساء إلى البكاء أكثر من الرجال، وذلك بسبب ارتفاع مستوى هرمون البرولاكتين لديهن، وهو هرمون يساعد على تقليل التوتر العاطفي ويعزز تكوين الدموع.

العمر

يميل الإنسان مع تقدم العمر إلى تقليل التعبير عن مشاعره بهذه الطريقة، بالرغم من أنها قد تكون مفيدة.

الحالة النفسية

بعض الأشخاص يبكون بسهولة مقارنة بغيرهم ويعتمد هذا على حالة الجهاز العصبي

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