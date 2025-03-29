أطعمة ومشروبات تؤثر على صحة الكبد وارتفاع الكوليسترول.. لا تتناولها

كتب- أحمد الضبع:

تؤثر بعض العادات الغذائية سلبًا على صحة الكبد ومستويات الكوليسترول في الدم، ما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتعليقًا على ذلك، قال الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، من أن بعض الأطعمة الشائعة قد تلحق ضررًا بصحة الكبد وتساهم في رفع مستويات الكوليسترول في الدم، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.​

وأضاف صلاح في تصريحات لـ"مصراوي" أنّ الأطعمة المقلية، مثل البطاطس المقلية والدجاج المقلي، تحتوي على نسب عالية من الدهون المشبعة والدهون المتحولة، ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار وتراكم الدهون في الكبد، وهو ما قد يسبب مرض الكبد الدهني غير الكحولي.​

وتابع أن اللحوم المصنعة، مثل النقانق واللحوم المدخنة، غنية بالدهون المشبعة والمواد الحافظة، مما يزيد من خطر تراكم الدهون في الكبد وارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، وبالتالي زيادة احتمالية الإصابة بأمراض القلب.​

وأشار إلى أن الحلويات والمعجنات، التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات والدهون المشبعة، يمكن أن تؤدي إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون في الكبد، مما يؤثر سلبًا على وظائفه ويرفع مستويات الكوليسترول في الدم.​

وأوضح الدكتور صلاح أن الوجبات السريعة، التي غالبًا ما تكون غنية بالدهون غير الصحية والصوديوم، قد تؤدي إلى السمنة وتراكم الدهون في الكبد، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض الكبد والقلب.​

وأكد أن المشروبات الغازية والمحلاة تحتوي على نسب عالية من السكريات المضافة، مما قد يؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد وارتفاع مستويات الكوليسترول الضار، وبالتالي زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.​

واختتم بالإشارة إلى أهمية اتباع نظام غذائي متوازن، يتضمن تناول الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة، والبروتينات النباتية، للحفاظ على صحة الكبد ومستويات كوليسترول صحية، والوقاية من الأمراض المرتبطة بهما.

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