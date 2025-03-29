في مطبخك.. مشروبات عشبية تساهم في تنظيف الكبد من السموم

كتب- أحمد الضبع:

الكبد من أهم أعضاء الجسم المسؤولة عن تنقية الدم والتخلص من السموم، ما يجعله بحاجة دائمة إلى دعم صحي للحفاظ على وظائفه بكفاءة.

وبحسب خبراء التغذية، يمكن لبعض المشروبات العشبية المتوفرة في أغلب المطابخ، أن تساهم في تعزيز صحة الكبد، وتحفيز عملية التخلص من السموم بشكل طبيعي.

وأوضح الدكتور شهاب صلاح، أخصائي التغذية العلاجية، أن بعض الأعشاب الطبيعية تمتلك خصائص مضادة للأكسدة وتساعد على تحسين أداء الكبد، مشيرًا إلى أن الاعتماد على هذه المشروبات ضمن نظام غذائي متوازن قد يكون له تأثير إيجابي على صحة الكبد.

مشروبات عشبية تدعم صحة الكبد

وأشار صلاح في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" إلى أبرز المشروبات العشبية التي يمكن أن تساهم في تنظيف الكبد، ومن بينها:

مشروب الكركم

يحتوي الكركم على مادة الكركومين، التي تتميز بخصائصها المضادة للالتهابات والأكسدة، مما يساعد في تعزيز وظائف الكبد وتحفيز إنتاج العصارة الصفراوية.

شاي الهندباء

يُعرف بقدرته على تحفيز الكبد لإفراز الإنزيمات اللازمة لعملية إزالة السموم، كما يساعد في تحسين عملية الهضم.

الزنجبيل والليمون

يعد الزنجبيل من الأعشاب التي تحسن تدفق الدم إلى الكبد، في حين يساعد الليمون على تحفيز إنتاج الإنزيمات المسؤولة عن تنظيفه.

الشاي الأخضر

يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل الكاتيشين، التي تعزز وظائف الكبد وتساعد في تقليل تراكم الدهون عليه.

النعناع

يساعد في تحفيز إنتاج الصفراء، ما يسهل عملية الهضم ويخفف الضغط عن الكبد.

نصائح لدعم صحة الكبد

وأكد أخصائي التغذية أن المشروبات العشبية وحدها لا تكفي للحفاظ على صحة الكبد، بل يجب اتباع نمط حياة صحي يشمل تقليل استهلاك الأطعمة الدهنية والمقلية، الإكثار من شرب الماء، وممارسة النشاط البدني بانتظام.

واختتم حديثه قائلًا: "الحفاظ على صحة الكبد لا يتطلب حلولًا معقدة، بل يمكن تحقيقه من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، وشرب المشروبات العشبية الداعمة، مع تجنب العادات الغذائية الضارة".

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