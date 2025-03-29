فوائدها مذهلة.. وجبة خفيفة تنقي الكلى وتخفض الكوليسترول في العيد

كتبت- نرمين ضيف الله

في أول أيام عيد الفطر يفضل البعض تناول طبق شعبي شهير هو "السمك المشوي"، خاصة في بعض الدول العربية مثل مصر، إذ يفضل البعض تناوله بعد أيام من الأكلات الدسمة والحلويات.

وتعليقا على ذلك، قالت الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن

السمك يحتوي على أوميجا 3 التي تساعد في تقليل الكوليسترول الضار وتحسين صحة القلب.

وأضافت في تصريح خاص لـ"مصراوي أن السمك المشوي غني بالبروتين الصحي الذي يُحسّن وظائف الكلى ويقلل من الجهد عليها.

وأشارت إلى أنه يُساعد على التخلص من السموم بسبب احتوائه على معادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، كما يُعتبر أخف على المعدة من اللحوم الحمراء، ما يجعله خيارًا مثاليًا بعد العيد.

واختتمت في بعض الدول، يُفضل تناوله مع الأرز البني أو الخضروات المشوية، مما يزيد من فوائده الصحية، بينما الكثيرون يفضلون تناول السمك المشوي على أكلات العيد التقليدية مثل الفتة والمقادم اللحوم والكرشة والممبار والسجق.

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