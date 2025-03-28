دراسة: الأعمال المنزلية البسيطة قد تحميك من السرطان

أوضحت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة أكسفورد أن الأعمال المنزلية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

أهمية الحركة

الحركة المنتظمة بكميات صغيرة يمكن أن تكون أكثر فائدة من التمارين المكثفة لبعض الأشخاص، خاصة الذين يعانون من حالات صحية معينة أو الذين بدأوا للتو في ممارسة الرياضة، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأكدت الدراسة على أهمية الحركة والمشي أو القيام بالأعمال المنزلية، ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان".

واستندت الدراسة إلى بيانات تم جمعها من أجهزة تتبع النشاط التي ارتداها 85,394 شخصاً في منتصف العمر، ووجدت أن الأشخاص الأكثر نشاطاً كانوا أقل عرضة للإصابة بالسرطان بنسبة 25% مقارنة بالأقل نشاطاً.

كما أظهرت النتائج أن المشي لمسافة تعادل 7.000 خطوة يوميا يقلل خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 11% مقارنة بمن يمشون 5.000 خطوة فقط.

كما أن الأنشطة التي ترفع معدل ضربات القلب مثل دفع المكنسة الكهربائية وفرك الأسطح وأعمال الزراعة قد تسهم في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وتعزيز جهاز المناعة،ـ ما يقلل من فرص تطور الخلايا السرطانية.

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