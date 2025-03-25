آلام أسفل الظهر.. إليك الأسباب وطرق الوقاية

ألم أسفل الظهر من أكثر المشكلات الصحية شيوعا، حيث يسبب الشعور بالانزعاج وعدم الراحة للمرضى.

وفقا لموقع "onlymyhealth"، إليك أسباب ألم أسفل الظهر وطرق الوقاية:

أسباب آلام أسفل الظهر

وضعية الجسم السيئة وبيئة العمل غير الصحية

يؤدي الجلوس أو الانحناء بشكل غير صحيح لفترات طويلة إلى إجهاد عضلات وأربطة أسفل الظهر، ما يسبب عدم الراحة والألم.

اختلال التوازن العضلي والضعف

تسهم عضلات الجذع الضعيفة وعضلات الورك المشدودة وتطور العضلات غير المتوازن في آلام أسفل الظهر.

قلة النشاط البدني

يؤدي قلة النشاط البدني المنتظم إلى إضعاف العضلات الداعمة، ما يجعل أسفل الظهر أكثر عرضة للألم.

الأقراص المنفتقة أو التنكسية

تعمل الأقراص كوسائد بين الفقرات، وعندما تتمزق أو تتدهور، قد تضغط على الأعصاب مسببةً الألم.

تضيق القناة الشوكية

يؤدي تضييق القناة الشوكية إلى الضغط على الحبل الشوكي أو الأعصاب، ما يسبب ألم الظهر.

العوامل النفسية

التوتر والقلق والاكتئاب من الأسباب التي تفاقم آلام أسفل الظهر أو المساهمة في تطورها.

طرق الوقاية

- تساعد ممارسة التمارين التي تقوي عضلات الجذع وتمدد العضلات المشدودة وتحسن الوضعية في تخفيف آلام أسفل الظهر.

- يوفر أخصائي العلاج الطبيعي تمارين مخصصة وعلاجا يدويا حول وضعية الجسم وميكانيكا الجسم.

- تعلم تقنيات الرفع الصحيحة التي تعتمد على استخدام عضلات الساقين لتوزيع الحمل بالتساوي وتجنب الضغط المفرط على الظهر.

- الحفاظ على وزن صحي.

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