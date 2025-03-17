ماذا يحدث لجسمك عند حبس البراز لفترة طويلة؟

التبرز وظيفة طبيعية وأساسية للجسم، إلا أن بعض الأشخاص يجدون صعوبة في القيام بذلك خارج منازلهم، مما يدفعهم إلى حبس البراز. لكن ما تأثير ذلك على الصحة؟

يؤكد الجراح والمحاضر بجامعة سندرلاند البريطانية، كاران راجان، أن تأخير التبرز لفترات طويلة قد يحمل مخاطر صحية عديدة، وفقًا لصحيفة The Sun.

كيف يؤثر حبس البراز على الجسم؟

عند تأجيل التبرز، يمتص القولون المزيد من السوائل من البراز، مما يجعله أكثر جفافًا وصلابة، ما يُصعّب خروجه لاحقًا.

ويوضح “راجان” أن استمرار هذه العادة قد يؤدي إلى مشكلات خطيرة، منها:

• الإمساك المزمن، حيث يصبح البراز صلبًا ويصعب إخراجه.

• انحشار البراز، وهو تراكم البراز في المستقيم بدرجة قد تتطلب تدخلاً طبيًا.

• نوبات سلس البول نتيجة الضغط الزائد على الأمعاء.

• خطر حدوث ثقب في الجهاز الهضمي بسبب تراكم البراز لفترات طويلة.

• انتفاخ البطن والتهابات القولون المزمنة.

كما تشير دراسة نُشرت عام 2015 إلى أن تراكم البراز في القولون يؤدي إلى زيادة عدد البكتيريا، مما يسبب التهابًا طويل الأمد، قد يرفع من خطر الإصابة بسرطان القولون، وفقًا لموقع Medical News Today.

نصائح للتبرز خارج المنزل بأمان

إذا كنت تتجنب دخول الحمامات العامة، فإليك بعض الإجراءات التي قد تساعدك:

• احمل معك بخاخ تعقيم لاستخدامه قبل الجلوس على المرحاض.

• ضع ورق التواليت داخل وعاء المرحاض لامتصاص بعض الأصوات وتقليل الشعور بالحرج.

• نظّف واغتسل عدة مرات أثناء التبرز للحد من الرائحة.

• استخدم تقنيات التنفس العميق أو التأمل الذهني لتخفيف التوتر أثناء التبرز في أماكن غير مألوفة.

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