دراسة تحذر من الركض للتنفيس عن الغضب.. وإليك طرق فعالة للتهدئة

حذّرت دراسة حديثة أجرتها جامعة أوهايو ستيت من أن بعض الأنشطة الجسدية، مثل الركض أو ضرب كيس اللكم، التي يُعتقد أنها تساعد في التخلص من الغضب، قد تكون غير فعالة بل تزيده سوءًا.

ووفقًا لما نشره موقع العربية، أوضحت الدراسة أن الأنشطة التي تقلل من الإثارة العصبية، مثل التنفس العميق، التأمل، اليوغا، واليقظة الذهنية، تعد أكثر فعالية في تهدئة الغضب.

مفهوم “التنفيس” عن الغضب غير دقيق

أشارت الباحثة صوفي كيارفيك، إحدى المشاركات في الدراسة، إلى أن فكرة “التنفيس” عن الغضب من خلال النشاط البدني قد تؤدي إلى زيادة العدوانية بدلاً من تقليلها.

وأظهرت النتائج أن أنشطة مثل الركض وركوب الدراجات والسباحة قد تؤدي إلى تصاعد الغضب، في حين أن ممارسات مثل استرخاء العضلات التدريجي، التأمل، واليوغا تساهم في تخفيفه.

طرق فعالة للتعامل مع الغضب

قدم الباحثون عدة توصيات للمساعدة في السيطرة على الغضب بطرق أكثر فعالية، منها:

• تجنب الأنشطة التي ترفع مستوى الإثارة العصبية، مثل الركض وضرب كيس اللكم.

• ممارسة تقنيات تهدئة الأعصاب، مثل التنفس العميق، اليوغا، التأمل، واليقظة الذهنية.

• التحدث مع شخص موثوق عن المشاعر السلبية.

• اللجوء إلى معالج نفسي في حال كان الغضب مزمنًا ويؤثر على جودة الحياة.

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